Nel 2022, la sua storia di coraggio e determinazione ha emozionato l’Italia, ma sapete chi è esattamente Alberto Crispo? Ecco cosa sappiamo di lui e del suo gesto impresso sulle cronache…

Vi raccontiamo chi è Alberto Crispo e cosa si nasconde dietro il suo ritratto più noto, quello di un agente di polizia coraggioso che ha salvato una giovane donna dal suicidio. Ecco tutto quello che è emerso sul suo conto e sul gesto che è rimasto impresso nel cuore di tanti.

Chi è Alberto Crispo e dove vive?

Alberto Crispo, poliziotto originario di Matera, vive e lavora in provincia di Venezia e il suo gesto di coraggio e altruismo ha emozionato l’Italia. L’agente ha salvato una turista mentre stava per suicidarsi gettandosi dalla Chiesa degli Scalzi del capoluogo veneto dopo essersi arrampicata sull’impalcatura del cantiere aperto sul posto. Un volo di circa 30 metri scongiurato soltanto dal suo provvidenziale intervento.

La vita privata di Alberto Crispo

Non si conosce molto della vita privata di Alberto Crispo. Il poliziotto, secondo quanto riportato dalla stampa e da Matera News, sarebbe originario di Grassano, in Basilicata, ma da tempo, per via del suo lavoro in polizia, si sarebbe trasferito in Veneto. La stessa regione da cui, nel settembre 2022, il suo gesto eroico, compiuto all’età di 29 anni, ha fatto il giro d’Italia iscrivendosi tra le pagine più emozionanti della cronaca.

“Ho pensato solo di salvarla senza preoccuparmi dei rischi che potevo correre. E non chiamatemi eroe. Ho fatto solo il mio dovere e sono felice perché ho potuto aiutare una persona in un momento di forte difficoltà“. Questo ha raccontato Alberto Crispo, agente in servizio presso la questura di Venezia, dopo aver salvato una turista straniera dal suicidio. Alberto Crispo è riuscito ad afferrarla proprio quando la giovane Sono stava staccando anche la seconda mano dall’impalcatura. Un attimo che si sarebbe tradotto in tragedia senza l’intervento del poliziotto. Nonostante il rischio di precipitare lui stesso, non ci ha pensato due volte e, con coraggio e grande sangue freddo, l’ha portata in salvo.

