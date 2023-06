Con Robbie Williams allo Stadio Luzhniki di Mosca, prima del match d’apertura Russia-Arabia Saudita ha incantato tutti gli spettatori: scopriamo chi è Aida Garifullina!

Coraggio e grinta da vendere si sommano a una potenza vocale come poche, in un mix che non è passato inosservato al pubblico dei Mondiali 2018. Un volto angelico e una voce da soprano. Cerchiamo di scoprire di più sulla cantante che ha incantato il mondo durante la cerimonia d’apertura dei Mondiali di calcio in Russia al fianco di Robbie Williams!

La biografia e la carriera di Aida Garifullina

Nata nel 1987 a Kazan, in Russia, è una cantante lirica di fama mondiale. Una passione di famiglia, visto che sua madre, Lyalya Garifullina, è direttrice di coro presso il Centro di musica contemporanea Sofia Gubaidulina. La passione per il canto e il mondo musicale arriva proprio dalla madre che la spinge fin da giovane a lavorare sul suo straordinario talento. Laureata alla Vienna University of Music and Performing Arts, vanta una carriera molto ricca nonostante la giovane età.

Aida Garifullina

Aida Garifullina ha lavorato al fianco dei più grandi nomi del firmamento canoro internazionale: José Carreras, Placido Domingo e Dmitry Hvorostovsky. Tra le sue apparizioni più note troviamo l’apertura delle XXX Olimpiadi estive di Londra e il duetto di Angel con Robbie Williams alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2018.

Ha partecipato nel 2023 al concerto de Il volo all’Arena di Verona.

La vita privata di Aida Garifullina

La vita privata dell’artista è avvolta da una penombra che la rende ancora più affascinante. Non ama molto esporsi al fuoco del gossip, tantomeno condividere con il pubblico la sua sfera personale.

La stampa russa aveva attribuito ad Aida Garifullina un fidanzato famoso: si tratta dell’ex tennista Marat Safin (di quasi 10 anni più grande). La loro ipotetica storia è ormai finita da tempo. Si vocifera che siano rimasti in buoni rapporti ma che la soprano abbia preferito concentrarsi sulla sua carriera.

“Non voglio raccontare nulla su Aida, ho paura di portarmi sfortuna da solo. Posso solo dire che è la più affascinante, carismatica, talentuosa intelligente e bella. Ha tutte la qualità della donna ideale“, raccontò Marat Safin a Life.ru all’inizio della loro relazione.

Aida è sposata con Valery Gergiev, direttore artistico del teatro di San Pietroburgo. Ha una bambina di nome Oliva nata nel 2016.

3 curiosità su Aida Garifullina

– Aida Garifullina appare nel film Florence, al fianco di Meryl Streep e Hugh Grant. Nella pellicola interpreta un’altra cantante realmente esistita, Lily Pons. La Streep è il suo idolo: “È il mio idolo, l’ho studiata sul set. La storia di quella cantante innocente e sprovveduta, dalla voce impossibile, è buffa e crudele. Potrebbe diventare un libretto d’opera”, ha detto al Corriere della Sera.

– Ha rivelato di non essere assolutamente favorevole ad alcuni ‘colpi di testa’ sul set, così come sul palco: non si spoglierà mai in scena (come rivela il Corriere della Sera), tantomeno indosserà i panni del personaggio dissoluto e preda di droghe o alcol: i suoi valori vengono prima di tutto!

– Proprio per la sua bellezza, molti le avrebbero suggerito di non cantare neppure, ma di limitarsi a salire sul palcoscenico sfoderando il suo sorriso migliore. Cosa che a lei non è mai andata giù: “Sì, oggi bisogna essere belle. Ma è più difficile convincere che fai sul serio. Quante volte mi hanno detto: non hai bisogno di cantare, sali sul palco e sorridi”, ha rivelato con un pizzico di amarezza a Corriere della Sera.

– Su Instagram vanta molti seguaci e tende a condividere scatti legati alla sua carriera mantenendo molta riservatezza sul suo privato.

Riproduzione riservata © 2023 - DG