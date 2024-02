Giornata degli innamorati e per San Valentino anche Cecilia Rodriguez ha voluto dire la sua e dare qualche consiglio ai fan.

Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la giornata degli innamorati. Ecco perché, per l’occasione, tramite alcune stories Instagram anche Cecilia Rodriguez ha voluto parlare dell’argomento. In modo particolare, la sorella di Belen ha dato qualche consiglio alle persone che la seguono con l’invito a praticare “di più l’amore”.

Cecilia Rodriguez, il consiglio per San Valentino

Cecilia Rodriguez

Super innamorata del suo Ignazio Moser, la bella Cecilia ha spiegato la sua visione della festa di San Valentino. Per l’argentina, la giornata del 14 febbraio è diventata sempre più un qualcosa di “commerciale”.

“Non mi sono dimenticata di San Valentino. Semplicemente ritengo che queste siano date commerciali. Quindi va bene spendere un po’ di soldi per i regali o andare a cena con la persona che si ama. Io però penso che siamo tutti un po’ innamorati di qualcosa o di qualcuno. Non per forza bisogna essere innamorati di una persona”, ha detto Cechu.

Al netto del suo pensiero, l’argentina ha aggiunto anche un consiglio: “Io voglio solo dare un consiglio a tutti: io sono nata per amare ed essere amata. Perché entrambe le cose mi fanno star bene. Quindi il mio consiglio è ‘pratichiamo di più l’amore’ perché io penso che con l’amore si possa risolvere tutto”.

Insomma, per la bella sorella di Belen la cosa importante è essere amati e amare. Da capire se nelle sue parole ci fosse anche qualcosa di “piccante” sotto o se semplicemente il suo sia stato un invito ad essere solo buoni e dolci con le persone che ci circondano. Va detto che la seconda opzione sembra essere quella più quotata dai fan che sono rimasti molto soddisfatti del confronto con la donna.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina: