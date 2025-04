Cecilia Rodriguez è incinta? Aumentano le indiscrezioni sulla presunta gravidanza della showgirl. Scopri i dettagli.

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez nonostante le recenti smentite di Ignazio Moser. Non solo la showgirl aveva mostrato (per errore) un’ecografia attaccata al frigorifero di casa che suggeriva l’arrivo di un bebè in casa Moser, ma in più sono giunte nelle ultime ore nuove indiscrezioni che alimenterebbero le voci. Scopriamo tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: nuovi indizi sulla gravidanza

Tutto è iniziato con alcuni dettagli notati dai follower più attenti: negli ultimi scatti e video pubblicati da Cecilia Rodriguez, molti hanno evidenziato un cambiamento nel suo stile. Abiti ampi, forme più morbide e una certa riservatezza hanno alimentato le voci su una possibile gravidanza.

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

Ma a far scattare definitivamente l’allarme è stata una storia Instagram pubblicata dalla stessa Rodriguez, in cui nella sua cucina si intravedono chiaramente delle ecografie attaccate al frigorifero. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha subito fatto il giro dei social.

A sostenere con forza la tesi della gravidanza sono intervenuti anche i noti esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, che danno ormai per certo l’arrivo della cicogna in casa Moser. “Manca solo la conferma con l’annuncio” ha scritto Rosica sui suoi canali.

Ultimo scoop: “Aspettano una bambina, è un regalo cercato e voluto”

A rafforzare ulteriormente le indiscrezioni ci ha pensato Vanity Fair, che ha riportato una notizia ancora più precisa: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in attesa di una bambina, una gravidanza giunta oltre il terzo mese, dunque in una fase considerata sicura. “È una bimba cercata e voluta” riporta la rivista, confermando che la coppia avrebbe scelto di mantenere il riserbo ancora per un po’.

In assenza di una dichiarazione pubblica da parte di Cecilia e Ignazio, il pubblico continua a domandarsi se e quando arriverà la conferma ufficiale.