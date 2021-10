Il giudice ha approvato la decisione: Vittoria, figlia di Melania Rea e Salvatore Parolisi non porterà più il cognome del padre.

La decisione è stata approvata dal giudice: la piccola Vittoria, figlia di Melania Rea e Salvatore Parolisi, potrà cambiare il suo cognome da “Parolisi” a quello materno.

La richiesta era stata avanzata dai nonni materni, i quali hanno combattuto per arrivare a questo verdetto: la bambina, ormai undicenne, non avrebbe più dovuto più portare il nome del padre, il quale, al momento, si trova in carcere per scontare la pena relativa all’omicidio della donna. L’ex militare di Frattamaggiore avrebbe dovuto trascorrere ben 30 anni in prigione a Bollate per omicidio e occultamento di cadavere, tuttavia, con l’ausilio della sua buona condotta, è riuscito ad ottenere uno sconto di dieci anni.

Il suo puntuale comportamento, infatti, pare stia aiutando Parolisi in carcere: l’uomo sta lavorando lì da centralinista ma sta anche studiando per conseguire la laurea in giurisprudenza. Ciò gli ha consentito di ottenere dei permessi anche molto morbidi, dato che vanno da un’ora a 15 giorni consecutivi per massimo 45 giorni l’anno.