Chiara Ferragni ha depositato ricorso presso il Tar del Lazio contro il provvedimento dell’Antitrust.

Chiara Ferragni si è recentemente trovata al centro di un dibattito legale: la causa delcontenzioso deriva da una collaborazione tra le società di Ferragni, Tbs Crew e Fenice Srl, con il noto marchio di prodotti da forno Balocco, nella promozione di un pandoro in edizione limitata denominato “Pink Christmas”.

Le autorità, e in particolare l’Antitrust, hanno mosso delle accuse specifiche nei confronti delle società di Ferragni, individuando una presunta inadeguatezza nelle modalità di comunicazione utilizzate per la promozione del prodotto. Dopo Balocco, anche l’influencer ha dunque deciso di impugnare il provvedimento dell’Antitrust che le ha portato una sanzione milionaria. Chiara Ferragni, inoltre è stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata, insieme all’ad di Balocco, dopo un esposto del Codacons.

Il ricorso di Chiara Ferragni

Stando a quanto riportato da “Il Messaggero” nel ricorso depositato dai legali di Chiara Ferragni al Tar del Lazio, viene definita “del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta” la multa, divisa in 675mila e 400mila euro tra le sue società Tbs Crew e Fenice Srl.

Nel dettaglio, si argomenta che “In nessun caso è stato rappresentato che l’acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto e che la differenza di prezzo tra l’edizione limitata del pandoro “Pink Christmas e il pandoro tradizionale Balocco sarebbe stata destinata a tale iniziativa benefica“.

Da qui, l’intenzione di chiarire che non vi sarebbe stata alcuna volontà di ingannare o trarre in inganno i consumatori riguardo la natura della collaborazione tra le società di Ferragni e Balocco, né sulla destinazione dei fondi derivanti dalla vendita del prodotto in questione.

Chiara Ferragni

Il ricorso di Balocco

La società Balocco, dal canto suo, ha comunicato che “in data odierna ha impugnato il provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto“.

L’azienda sarebbe dunque “determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato“.