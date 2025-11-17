Dalla sua casa, Carlo Verdone domina tutta Roma: dal Gianicolo a Ponte Sisto, passando per Palazzo Farnese e la Sinagoga. Ecco dove si trova.

Sulla cresta dell’onda da quasi cinquant’anni, Carlo Verdone è uno degli attori più amati d’Italia. Dal suo Un sacco bello del 1980 a oggi, ha registrato un successo dietro l’altro, eppure ha cercato sempre di mantenere privata la sua vita lontano dal set. La sua casa ne è la dimostrazione.

Carlo Verdone: dove si trova e com’è la sua casa

Carlo Verdone ha parlato più volte della casa in cui è nato e cresciuto, situata al civico 2 di Via Lungotevere dei Vallati, nel rione Regola, a Roma. Nella sua autobiografia La casa sopra i portici, l’attore l’ha descritta come un grande appartamento di fine Ottocento, con un terrazzo che gli ha “regalato i più bei colori alle nostre anime”.

E’ proprio nella sua casa d’infanzia che, grazie al lavoro del padre Mario, noto critico cinematografico, ha conosciuto i grandi nomi della settima arte nostrana: da Fellini a Sordi, passando per Zavattini e Pasolini. Mentre questa abitazione è nota a tutti, quella dove vive attualmente è quasi avvolta nel mistero.

Carlo ci tiene molto alla sua privacy, per cui non ha mai condiviso tanti aspetti della sua quotidianità. Sappiamo che abita in un mega attico situato nel quartiere Monteverde Vecchio, una delle zone più eleganti e panoramiche di Roma.

La sua casa domina Roma

Carlo Verdone non ha scelto di vivere in una casa qualunque, ma in un attico di prestigio da cui può dominare la sua adorata Roma. Sappiamo che dal suo terrazzo riesce a godere di un panorama unico: dal Gianicolo a Ponte Sisto, passando per Palazzo Farnese e la Sinagoga. Neanche a dirlo, si scorge pure l’appartamento del rione Regola in cui è nato e cresciuto.

Solo una volta, sui social, si è lasciato sfuggire un dettaglio della sua dimora. Parliamo del video di esultanza che ha postato su Instagram nel 2018, dopo la vittoria della Roma sul Barcellona nei quarti di Champions League. In questa occasione, Verdone ha mostrato una decorazione di cui va molto fiero: il busto di Nerone.