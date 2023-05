Burgh Island, l’isola che ha ispirato alcuni dei romanzi più amati di Agatha Christie, è in vendita: ecco quanto costa.

Hai qualche milione di euro e hai sempre sognato di possedere un’isola? Allora non puoi farti scappare un’opportunità più unica che rara. È in vendita da qualche giorno un’isola dal fascino ineguagliabile, un pezzo di storia della cultura inglese. Non solo per la bellezza travolgente a livello naturalistico, ma anche per essere stata rifugio di persone importantissime della storia britannica, e per aver ispirato alcuni dei romanzi più amati della regina dei gialli: Agatha Christie. Il riferimento è ovviamente alla celebre Burgh Island.

Burgh Island, un gioiello della costa inglese

Per gli amanti dei gialli, o per i semplici appassionati di vicende del Regno Unito, l’isola di Burgh non può essere un posto come un altro. Gioiellino situato al largo della costa del Devon, spazzato costantemente dal vento, è una piccola isola sempre verde, impreziosita da un rifugio costiero di 21 acri che comprende un pub, una casa sulla spiaggia e uno splendido albergo, il Burgh Island Hotel, un vero gioiello in stile art déco, tra i più prestigiosi e ammirati di tutta Europa.

Burgh Island

Un rifugio di straordinaria bellezza che ha attirato, nel corso dei secoli, moltissimi personaggi illustri, desiderosi di godersi la pace e l’asprezza di un territorio isolato e rilassante. Stando alle cronache del luogo, avrebbero soggiornato presso il noto hotel personalità influenti come la scrittrice e poetessa Nancy Cunard, il commediografo Noël Coward, la splendida cantante e ballerina Joséphine Baker, oltre al duca e alla duchessa di Windsor. La più illustre “ammiratrice” di Burgh Island è stata però senza ombra di dubbio Agatha Christie, il cui nome resta legato a questo luogo dal fascino magnetico.

Agatha Christie e Burgh Island

Tra gli ospiti che hanno soggiornato nell’hotel e hanno respirato l’aria unica di Burgh, la regina dei gialli è stata senza quella in grado di lasciare la maggiore eredità. Proprio quest’isola fu infatti per lei fonte d’ispirazione per romanzi come Dieci piccoli indiani e Corpi al sole. Tale l’amore di Agatha per Burgh Island, da spingerla a costruire proprio sull’isola un ritiro per scrittori ancora oggi intatto, il rifugio ideale per chiunque cerchi ispirazione. O perlomeno un po’ di pace.

D’altronde, nonostante la sua aura quasi mistica, Burgh resta un’isola quasi all’avanguardia, con tanto di piscina di acqua salata, campo da tennis, spa e addirittura una piattaforma di atterraggio per elicotteri. Senza considerare che il Comune ha dato il via libera all’ampliamento della struttura dell’hotel, che potrebbe ingrandirsi di altre 12 camere e suite per gli ospiti e ben 13 per il personale. Ciò vuol dire che l’attività su Burgh Island non può far altro che crescere.

Insomma, non sarà il luogo ideale per chi sogna di vivere su un’isola deserta, ma potrebbe trasformarsi in un grande affare per imprenditori lungimiranti. L’importante è potersi permettere l’investimento iniziale, alla portata di molti, ma non certo di tutti: il prezzo è fissato a 15 milioni di sterline.

Riproduzione riservata © 2023 - DG