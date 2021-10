Buona domenica: frasi e pensieri per poter augurare ai propri cari una splendida giornata nell’ultimo giorno della settimana.

Buona domenica e frasi ad effetto! Di citazioni per poter fare un augurio speciale nel giorno più atteso della settimana ce ne sono molte, e anche più originali rispetto a quella che ha dato il titolo a canzoni, programmi televisivi e quant’altro. Se hai bisogno di aforismi o citazioni che possano ispirarci nello scrivere un messaggio da inviare ai nostri cari, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te.

Buona domenica: frasi divertenti

Partiamo dalle frasi della domenica divertenti. Perché nel giorno del riposo assoluto, in cui ci si dedica alle attività che più ci piacciono e ci fanno rilassare, per permetterci di ricaricare le batterie in vista degli impegni successivi, è giusto lasciarsi andare anche a un po’ di brio e di simpatia.

Buona domenica a tutti! Ecco alcune frasi divertenti:

– L’ottimista dice ‘domani è domenica’. Il pessimista dice ‘dopodomani è lunedì’. (Gustave Flaubert)

– La domenica è fatta per mangiare più tardi, dormire tutto il giorno e lamentarsi che domani sarà lunedì.

– Non esistono persone pigre, ma solo divani troppo comodi!

– Dio lavorò sei giorni e il settimo si riposò, non essere da meno!

– La domenica è quel giorno che la mattina hai sonno, il pomeriggio hai mal di testa e la sera hai la paranoia del lunedì.

– La domenica è un apostrofo d’ansia fra le parole ‘sabato’ e ‘lunedì’.

Frasi per gli amici e i parenti

Per augurare felice domenica, di frasi ne esistono molte anche più dolci, tenere, sentimentali o profonde di quelle che abbiamo appena riportato. Se stai cercando una frase da scrivere e inviare la domenica mattina a una persona speciale, a un gruppo di amici, a qualche parente lontano, lasciati ispirare da queste:

– Ti auguro di passare una domenica senza dubbu, lacrime, paure e preoccupazioni.

– Ricorda: qualunque cosa tu faccia e ovunque tu vada, porta sempre con te un sorriso e un po’ di buon umore. Buona domenica!

– Ti auguro una domenica in cui, aprendo le finestre e respirando l’aria del mattino, tu possa sentire nella tua anima un grande e indescrivibile senso di gratitudine per la vita e per ciò che ti circonda.

– La domenica fa pensare alle cose lente, alle cose calme, come il mare che dopo una mareggiata si placa e si gode la sosta. Ecco, godiamoci anche noi la sosta e con la calma iniziamo questa meravigliosa giornata.

– È l’inizio di un giorno normale, ma è sempre un giorno speciale se possiamo ancora vedere i colori, sentire i rumori, se possiamo ancora respirare il profumo della vita, dell’amore e del caffè! Buongiorno e buona domenica!

Se anche queste non ti hanno soddisfatto, puoi provare con altre frasi per augurare buona domenica ai tuoi amici:

– Una domenica ben spesa porta una settimana ricca di contenuti!

– Non esiste un giorno perfetto. Esistono attimi dove basta un semplice gesto per renderlo indimenticabile.

– La domenica è il momento giusto per iniziare la giornata con il sorriso!

– Previsioni per questa giornata. Allerta riposo con precipitazioni di sonno nel pomeriggio.

– Ogni giorno è un giorno in più per amare, per sognare. Buona domenica!

Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta! Non resta che lasciarti ispirare da quella più adatta al tuo scopo e che potrebbe fare maggiormente piacere a destinatario.