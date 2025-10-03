Brutta Storia di Emma, il significato della canzone: “Siamo stati solo di passaggio”

Emma torna dai fan con Brutta Storia, canzone che vede anche la firma di Olly: scopriamo il significato e il testo.

Dopo Ho voglia di te, Emma Marrone torna a collaborare con Juli e Olly in una nuova canzone esplosiva. Si intitola Brutta Storia e, come si evince facilmente dal titolo, racconta di una relazione finita che, forse, poteva ancora dare qualcosa. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Brutta Storia di Emma: il significato della canzone

Uscita venerdì 3 ottobre 2025, Brutta Storia è scritta da Emma Marrone, Federico Olivieri, in arte Olly, e Paolo Antonacci. La produzione, invece, è affidata a un altro fedele collaboratore dell’artista, Juli. Questo trio, che già aveva lavorato insieme per Ho voglia di te, si conferma vincente. La melodia c’è e anche il testo, il cui significato ruota attorno ai rimorsi, è ipnotico.

“Non mi hai mai risposto

Quando ci penso piango, perché

Io senza di te e tu senza di me

Brutta storia“.

Quando ci sono sentimenti forti di mezzo, la fine di una storia d’amore non è semplice da digerire. Soprattutto i primi tempi, la tendenza a porsi domande è una sorta di istinto, un impulso irrefrenabile a cui è impossibile resistere. E’ possibile accettare che quel “noi” a cui si credeva tanto era solo una fase “di passaggio”?

“Tornassi indietro te lo dico

Che sono qui ma quando torni, quando

(Siamo stati bene, siamo stati male)“.

Brutta Storia di Emma non lascia spazio al ritorno, ma si coglie comunque un certo rammarico per quello che è stato e per quello che poteva ancora essere. Forse, se entrambi lo avessero voluto la loro storia non sarebbe finita, ma si sa: per amare bisogna essere in due.

Ecco il video di Brutta Storia di Emma:

Brutta Storia di Emma: il testo della canzone

Fare piani ormai che senso ha

Se alla fine

Che sia un giorno, un mese, un’ora…

Continua per il testo integrale