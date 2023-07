Britney Spears è stata presa a schiaffi dal bodyguard del giocatore dell’NBA Victor Wembanyama dopo essersi avvicinata per chiedere un selfie.

La popstar americana si è avvicinata a Victor Wembanyama, il famoso giocatore dell’NBA, per chiedergli un selfie ma non è stata riconosciuta dalla security del ragazzo ed è stata dunque allontanata in malo modo. Il bodyguard si è poi scusato ufficialmente con Britney Spears, la popstar ormai sempre più lontana dal mondo della musica, non è stata riconosciuta e proprio per questo mandata via. Ma vediamo come sono andate le cose.

Britney Spears

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da TMZ la popstar Britney Spears, ormai lontana dal mondo della musica, si trovava a Las Vegas al ristorante dell’Aria Hotel e dopo aver riconosciuto il noto giocatore dell’NBA, Victor Wembanyama, si sarebbe avvicinata per chiedere una semplice fotografia insieme.

Peccato che quello che avrebbe dovuto essere come un selfie tra due star, si è trasformato in un incidente non piacevole per la popstar. Infatti il capo della security della stella dei San Antonio Spurs, ha confuso Britney Spears per un fan ‘comune’ e ha quindi deciso di allontanarla con dei modi però abbastanza bruschi. Secondo le fonti infatti sembrerebbe che il bodyguard avrebbe tirato uno schiaffo talmente forte e inaspettato che avrebbe fatto cadere la cantante a terra di fronte a numerosi sguardi curiosi.

Il colpo lanciato contro la popstar non sarebbe stato fatto con proposito ma solo con l’intento di proteggere il giocatore di basket dall’assalto dei fan.

Il capo della sicurezza protagonista dell’accaduto, una volta accortosi dell’errore si è poi subito scusato: “Non avevo riconosciuto Britney Spears”. Anche il giovane giocatore ha deciso di fare le sue scuse puntando sul fatto che sicuramente anche la cantante sa cosa significa vivere sotto ai riflettori: “Puoi sicuramente capire com’è quando ti trovi invaso dai fan”.

Scuse accettate

Britney Spears, nonostante il brutto colpo, ha reagito con tutta calma e compostezza, alzandosi dal pavimento e tornando al suo tavolo. Ha poi accettato le scuse senza ribattere evitando così di creare altri scandali, come quando qualche mese fa ha inveito contro chi la filmava al ristorante.