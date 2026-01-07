La Regione Umbria presenta un bonus treni 2025, che permette ai viaggiatori di ottenere il 20% di sconto sugli abbonamenti.

La Regione Umbria ha elaborato una nuova misura pensata per alleggerire i costi sostenuti da chi utilizza abitualmente il trasporto ferroviario. Dal gennaio 2026, infatti, sarà operativo un bonus che consentirà ai residenti umbri di beneficiare di una riduzione del 20% sul prezzo degli abbonamenti ferroviari integrati.

Bonus treni 2026, arriva uno sconto del 20% per i viaggiatori umbri

Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla giunta regionale, nasce su impulso dell’assessorato ai trasporti e prende il nome di bonus abbonati Umbria 2026.

Lo sconto riguarderà gli abbonamenti mensili, annuali e quelli scolastici legati alla tariffa integrata regionale.

Si punta, dunque, ad offrire un sostegno economico ai cittadini che utilizzano il treno come mezzo principale per lavoro e studio.

bonus lettera

Secondo quanto sottolineato dall’assessore competente, la Regione ha ritenuto prioritario intervenire a favore degli utenti, considerati la parte più esposta alle conseguenze dei disservizi ferroviari.

Fondi dalle penali e modalità di accesso

Il finanziamento dell’agevolazione non graverà sul bilancio regionale ordinario. Le risorse utilizzate derivano, infatti, dalle penali accumulate da Trenitalia tra il 2022 e il 2024, previste dal contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale e locale.

Tale accordo stabilisce che le somme incassate a seguito del mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio debbano essere utilizzate a favore dei viaggiatori, anche mediante sconti e bonus sugli abbonamenti.

Sono stati stanziati per tale iniziativa, in relazione al 2026, 250 mila euro: la spesa potrà essere estesa fino all’intero importo residuo delle penali, pari a oltre 360 mila euro, qualora le richieste lo rendessero necessario.

La Regione ha chiarito, inoltre, che non saranno impiegate risorse aggiuntive e che continuerà il confronto con il governo e con i soggetti coinvolti nella gestione del servizio ferroviario.

Il bonus sarà riservato esclusivamente ai residenti in Umbria e potrà essere ottenuto presentando un’autocertificazione. Gli abbonamenti scontati saranno disponibili presso le biglietterie Trenitalia presenti sul territorio regionale. Eventuali proroghe oltre il 2026 ed integrazioni finanziarie saranno valutate in futuro dalla giunta, sulla base dell’andamento dell’iniziativa e delle necessità dei cittadini.