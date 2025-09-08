Bonus sociale, arriva lo sconto sulla Tari: la tassa diventa meno cara

Arriva uno sconto anche per la Tari, grazie al bonus sociale che è esteso anche alla tassa sulla spazzatura: come ottenerlo.

La Tari, ossia la tassa comunale sui rifiuti, sarà inclusa tra le utenze coperte dal bonus sociale. L’annuncio arriva da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: in questo modo, le famiglie più in difficoltà, potranno fruire di uno sconto ed alleggerire la tassa stessa, con una taglio pari al 25% che sarà applicato in automatico.

Che cos’è il bonus sociale e chi ne ha diritto

Il bonus sociale rappresenta uno strumento di sostegno introdotto per aiutare i nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Al momento, riguarda le bollette di elettricità, gas e acqua, ma dal 2025 sarà applicati anche alla gestione dei rifiuti. Una volta compilata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenuta l’attestazione ISEE, lo sconto è riconosciuto automaticamente a chi rientra nei limiti fissati dalla legge.

bonus lettera

L’ISEE deve essere inferiore a 9.530 euro per famiglie fino a tre figli, mentre il limite sale a 20.000 euro per quelle con più di tre figli. Lo sconto si applica sia alle utenze individuali sia a quelle condominiali centralizzate, purché intestate ad un componente del nucleo familiare.

In base alla dimensione del nucleo, il valore del bonus varia in base alla composizione familiare: per i nuclei con una o due persone l’agevolazione è pari a 67,90 euro all’anno, mentre sale a 219 euro per le famiglie composte da tre o quattro componenti. Nei nuclei più numerosi, con oltre quattro persone, il sostegno economico raggiunge circa 240,90 euro annui.

Tari e nuovi aiuti: cosa cambia dal prossimo anno

L’inclusione della TARI nel bonus sociale è un valido aiuto per i nuclei familiari in quanto, nella maggior parte dei casi, incide e non poco sul budget, in quanto calcolata sulla metratura dell’abitazione e non sempre proporzionata al reale consumo del servizio.

Il governo ha confermato anche il bonus bollette da 200 euro annui, dedicato alle forniture di energia elettrica. A differenza del bonus sociale, potrà essere richiesto anche da famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, a prescindere dal numero dei figli.