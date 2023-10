Bill Gates ha comprato il Castello di San Giorgio a Portofino: l’intenzione è trasformarlo in hotel, ma il sindaco dice “no”.

Bill Gates ha messo a segno un acquisto di un certo livello nel Bel Paese: ha comprato il Castello di San Giorgio a Portofino. L’imprenditore vorrebbe trasformarlo in hotel, facendo sloggiare le famiglie che attualmente vivono all’interno, ma il sindaco Viacava non è d’accordo.

Bill Gates ha comprato il Castello di San Giorgio a Portofino

Acquisto made in Italy, in tutto e per tutto, per Bill Gates. L’imprenditore ha comprato il Castello di San Giorgio a Portofino, una struttura di ben 1200 metri quadrati, divisa in 12 piccoli appartamenti. Non solo, l’immensa dimora vanta anche una spiaggia privata. Secondo La Stampa, la vendita è stata curata dalla Four Season, acquisita da Gates nel 2021, pagando ben 2,2 miliardi di dollari al principe saudita Alwaleed bin Talal.

Bill ha comprato il Castello di San Giorgio a Portofino sborsando 50/60 milioni di euro, ma sembra che desideri cambiare la sua destinazione d’uso. Il fondatore di Microsoft vorrebbe trasformarlo in un albergo di lusso. Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione che al momento non è stata confermata o smentita dal diretto interessato. Di certo, se la notizia corrispondesse a verità, diverse famiglie si troveranno costrette a fare i bagagli. Tra i tanti abitanti della dimora spiccano famiglie note, come: Armani e Loro Piana.

Portofino: per il sindaco le famiglie del Castello di San Giorgio non devono sloggiare

Qualche mese fa, il vecchio proprietario del Castello di San Giorgio a Portofino aveva lasciato intendere di essere in trattativa con un potenziale acquirente, ma non aveva svelato la sua intenzione di trasformarlo in hotel di lusso. Aveva dichiarato: “Una trattativa esiste. Nomi di acquirenti? Non seguo io direttamente la trattativa e quindi non ho riscontri immediati, ma se arrivasse Four Season, con lo stesso Bill Gates, di certo non direi di no a un’offerta adeguata. Gli attuali inquilini della villa, che sono personaggi altrettanto noti, è chiaro che sono inevitabilmente interessati“.

Nel frattempo, il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha già fatto sapere che il Castello di San Giorgio non può essere trasformato in albergo. Ha dichiarato: “Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Le regole sono regole e vanno rispettate da tutti“.