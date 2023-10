A Le Iene Benjamin Mascolo ha tenuto un commovente monologo sui suoi problemi con la dipendenza da droghe.

Benjamin Mascolo è stato ospite a Le Iene e, con un commovente monologo, ha raccontato la sua disintossicazione da sostanze e come, nel 2022, abbia toccato il punto più basso della sua intera vita. Il cantante ha confessato che, a causa della dipendenza, avrebbe chiuso con la fidanzata Bella Thorne e per un lungo periodo non avrebbe frequentato la sua famiglia.

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete ed ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro”, ha ammesso.

Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo: il monologo a Le Iene

Benjamin Mascolo non ha fatto segreto di aver attraversato momenti a dir poco difficili a causa della sua dipendenza da sostanze e adesso, da quasi 500 giorni, il cantante sarebbe completamente sobrio. Lui stesso ha ammesso di aver compreso quanto avesse toccato il fondo e quanto sia stato difficile trovare la forza in se stessi e nelle persone a lui care.

“Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita, ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero e per farlo devi chieder aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a riscrivere la pagina, anche a costo di strapparla mille volte“, ha affermato il cantante. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lui e l’ex collega Fede che, nel 2020, hanno annunciato lo scioglimento del loro duo.