Ospite a Le Iene, l’attrice ha parlato del tumore al senso che l’ha colpita nel 2018, e le conseguenze che questo ha portato sul suo corpo.

Ospite a “Le Iene”, Benedicta Boccoli ha condiviso il suo difficile percorso attraverso la diagnosi e il trattamento del cancro al seno che l’ha colpita per la prima volta nel 2018 e, come aveva lei stessa confessato a “Verissimo“, ripresentato nel 2023. Dopo il terribile periodo trascorso, ora l’attrice racconta le conseguenze della malattia: “Il seno sinistro è macchiato dalla vitiligine, l’altro è segnato da tagli“.

La scoperta della malattia

Con molta trasparenza Benedicta Boccoli, ospite a “Le Iene”, ha rivelato le sfide fisiche ed emotive che ha dovuto affrontare dopo la scoperta della malattia. Inoltre ha voluto parlare apertamente delle modifiche subite dal suo corpo e di come queste abbiano influenzato la sua percezione di sé.

“Quando ho scoperto di avere un tumore mi sono sentita dire: ‘Ehi, sii forte eh!’. Credo sia capitato a tante, ma è un’espressione che mi fa incaz*are – ha esordito l’attrice – Io non voglio essere forte, io voglio essere come mi sento di essere“.

“Devo essere forte per te? Chi ce lo chiede vuole solo essere rassicurato” ma, sottolinea, “forte io lo sono stata per davvero, forse perché sapevo che una soluzione alla malattia c’era, altrimenti chissà…“.

L’attrice, conduttrice e showgirl cinquantasettenne ha raccontato: “Dopo l’operazione sono tornata a casa tutta sola e mi hanno detto: ‘Sei stata brava‘. Ma quel giorno ho portato a casa un corpo che racconta due verità: la gratitudine di essere viva e la difficoltà di accettarsi, di accogliere le ferite fisiche e psichiche. Le cicatrici“.

Benedicta Boccoli

Le conseguenze del cancro al seno

“Non è facile – ha continuato Benedicta Boccoli nel racconto- rimparare ad amarsi, a sentirsi belle, a vedersi femminili, a capire che sei ancora una donna attraente. Che puoi ancora fare l’amore”.

“Le mie cicatrici sono medaglie al valore, sono un sollievo e non lascerò mai che sia il cancro a definire chi sono“, ha affermato con orgoglio l’attrice. Poi confida: “Dopo la radioterapia il seno sinistro è tutto macchiato dalla vitiligine: una mucca. E l’altro è segnato a tagli che potrei farvi vedere no? Ne parlerebbero tutti: la performance del dolore“.

In tono velatamente provocatorio poi: “Basterebbe aprire questa giacca e… Forse sarebbe una dimostrazione della forza che tanti mi chiedono, ma è proprio per questo che non lo farò“.

“Le cicatrici – ha concluso infine la Boccoli – sono mie e le tengo per me“. “Fidatevi, ho ancora delle tette pazzesche“.

Eccola a “Le Iene”.