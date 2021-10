Una raggiante Noemi sul palco di Che tempo che fa. Reduce dal grande successo estivo di Makumba, la cantante ritrova speranza e fiducia per la ripresa dei concerti live.

“Ma lei non potrebbe essere un personaggio di Tarantino? Vedi che donna da urlo”, erompe Luciana Littizzetto, che oggi condivide la sua trionfale entrata con Noemi, ospite musicale di questa prima serata di Rai 3.

La Littizzetto ci riprova con camicione scozzese, calze a rete e tacchi in vernice – li avrà di tutti i colori?. Al suo fianco Noemi sfoggia un look impeccabile, sensuale, originale: fluenti capelli rossi sulla spalla, e un tubino nero che le lascia le spalle scoperte, impreziosito da applicazioni coloratissime che le illuminano gli occhi.

Il tutto mette in risalto il fisico sinuoso e snello che ha tanto desiderato e alla fine conquistato, non per piacere agli altri ma per piacere a se stessa. Come dovrebbe essere.

La cantante ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate con la sua hit Makumba, leggera e solare come lei, scanzonata e un po’ romanesca come Carl Brave che la affianca. Qualche giorno fa ha scritto sui social di voler dare il benvenuto a questo ottobre e a questi tre mesi che ha atteso per tanto tempo. L’autunno le riempie il cuore di speranza, la speranza di tornare ad abbracciarsi sul palco, di tornare alla routine fatta di treni, hotel, sveglia presto, concerti, scalette e set.

La luce nei suoi occhi, insomma, non ha soltanto a che fare con le gemme sfavillanti del magnifico vestito.