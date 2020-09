Belen Rodriguez ama provocare i fan con i suoi scatti bollenti: in uno dei tanti condivisi sui social la showgirl è stesa al sole e non indossa gli slip.

Belen Rodriguez è tornata a provocare: stavolta la showgirl ha messo in mostra le sue curve provocanti senza indossare la biancheria intima. Lo scatto ha immediatamente ottenuto il pieno di like, ma sui social c’è come sempre anche chi l’ha criticata affermando che la foto sarebbe “volgare” e “poco decorosa”. Belen sembra essere immune alle critiche, e con fare malizioso ha scritto nella didascalia all’immagine: “un corpo”.

Belen Rodriguez senza slip: lo scatto provocante

Belen Rodriguez ha messo in mostra tutte le sue grazie, coprendo le parti intime solo con una mano. La showgirl ha come sempre conquistato i fan, ma al suo indirizzo non sono neanche mancate le critiche: “Un corpo per essere affascinante deve accompagnarsi con un cervello… non diamo messaggi sbagliati alle ragazzine…” ha scritto un utente, e un altro: “Per ottenere like devi per forza toglierti i vestiti?”. Insomma, come sempre non sono mancati commenti indignati verso la showgirl, che sui social è solita postare spesso le immagini provocanti del suo fisico scolpito.

Belen Rodriguez

La nuova fiamma e il matrimonio archiviato

Belen ha da poco archiviato per la seconda volta il suo matrimonio con Stefano De Martino, e solo di recente ha iniziato a frequentare il giovane hair stylist milanese Antonino Spinalbese. I due sono stati paparazzati una prima volta a Ibiza, dove erano intenti a scambiarsi baci ed effusioni, e a seguire a Milano. I paparazzi li avrebbero attesi fuori da un locale, ma sarebbe stata la stessa Belen ad anticipare lo scoop postando nelle stories via social alcune immagini di Antonino. La storia tra i due proseguirà? I fan sono impazienti di saperne di più.