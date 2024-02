Belen Rodriguez si è goduta una cena con gli amici ma la polemica è dietro l’angolo. Le foto scattate rivelano che la showgirl fumava all’interno del locale.

Belen Rodriguez si è goduta una rilassante cenetta in compagnia di alcuni amici, ma ciò che non si aspettava era di finire al centro della polemica. Infatti, la showgirl e i suoi amici hanno posato insieme per uno scatto pubblicato sui social, ma i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio inaspettato.

L’immagine condivisa dalla stessa Belen sul suo profilo Instagram ha fatto scoppiare la polemica. Infatti, molti fan della Rodriguez non hanno apprezzato il gesto catturato dalla fotografia.

Belen: la foto fa infuriare i fan su Instagram

Nella foto pubblicata sul profilo social di Belen si vede la showgirl tenere tra le mani una sigaretta accesa mentre si trova seduta all’interno di un ristorante.

Nella didascalia la showgirl scrive “Vi amo da morire“, dedicato agli amici presenti alla serata, ma sotto al post sono giunti centinaia di commenti di fan e utenti indignati.

Infatti, qualche utente scrive “Si può fumare nei locali al chiuso?” mentre qualcuno difende la Rodriguez “Madonna che noia che siete. Sarà stato un locale in chiusura e le avranno lasciato fumare una sigaretta se non c’era più nessuno. Quante volte è capitato e non sono Belen“.

Belen Rodriguez tra polemiche e gossip

Belen si ritrova spesso al centro del gossip, soprattutto in questo periodo. Infatti, nonostante la polemica sollevata dalla sigaretta accesa all’interno del locale, nelle ultime settimane non si fa che parlare della presunta rottura con Elio Lorenzoni, di cui ancora non solo giunte conferme o smentite.

Tuttavia, il gossip si alimenta con nuove segnalazioni di Belen con un altro uomo. Pare, infatti, che la showgirl abbia iniziato una nuova frequentazione con il cestista Bruno Cerella.