Secondo un’indiscrezione circolata sui social, Belen Rodriguez avrebbe esagerato con l’alcol sull’ultimo volo da lei preso per Dubai.

Prima di raggiungere le Maldive insieme al fidanzato Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha preso un aereo che ha fatto scalo a Dubai e qui, secondo indiscrezioni (riportate da un presunto passeggero dello stesso volo che ha raccontato i fatti a Deianira Marzano) avrebbe esagerato con l’alcol fino a diventare “alticcia” e addirittura – secondo il rumor in questione – si sarebbe vista rifiutare altri alcolici da parte del personale di bordo. Sarà vero? Alle Maldive la showgirl avrebbe ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez alticcia in aereo: l’indiscrezione

Belen Rodriguez sarebbe entusiasta per la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni che, proprio alle Maldive, le avrebbe chiesto in queste ore di diventare sua moglie (la showgirl ha mostrato via social un prezioso anello con diamanti e ha scritto un’inequivocabile “sì”).

Nel frattempo sui social si è sparsa la voce che Belen abbia esagerato con l’alcol a bordo del volo che da Milano l’ha condotta a Dubai, ma sulla questione al momento non sono emerse conferme e lei ha preferito non commentare il rumor in circolazione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se la storia tra lei ed Elio Lorenzoni sia destinata a durare (o se non sia invece una montatura come sostengono moltissimi fan).