Sembrano essere tornate alcune alleanze nella Casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi di nuovo nel mirino di qualche inquilino.

Tutti, o quasi, contro Beatrice Luzzi. Al Grande Fratello sembra essere ripresa la “campagna” contro l’attrice, evidentemente fortemente temuta per la vittoria finale del reality. Alcuni recenti episodi hanno testimoniato come molti concorrenti non vogliano avere nulla a che vedere con l’attrice per evitare scontri, forse, anche nell’ottica del televoto essendo la donna molto apprezzata. L’ultima a parlarne è stata Letizia Petris che ha ammesso di averne paura…

Letizia Petris, le parole al GF su Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello, non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti avuti da certi concorrenti verso Beatrice Luzzi. In modo particolare, quelli di Letizia Petris che in varie occasioni ha parlato dell’inquilina non certo piacevolmente.

Durante un pasto, la Petris ha consigliato agli altri concorrenti di isolare “l’avversaria” facendo come “se non esistesse”. Ma non solo.

La stessa Letizia ha anche aggiunto in diverse riprese: “A Bea voglio molto bene quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto!”, ha detto.

Al netto di queste parole, però, ecco la stoccata: “È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notati i recenti atteggiamenti della Petris con la Luzzi: