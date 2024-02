Tensione al Grande Fratello, scontro a distanza tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin dopo le ultime nomination. Ecco cosa è successo.

Sembrava poter essere un periodo di relativa serenità al Grande Fratello. Invece, dopo le ultime nomination, qualcosa si è acceso. Protagoniste Beatrice Luzzi e Rosy Chin, con quest’ultima presa di mira dall’attrice per via di un siparietto che, a detta sua, sarebbe stato fuoriluogo.

Beatrice Luzzi si scaglia contro Rosy Chin

Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore, come detto, dopo le nomination apparse, quasi, tranquille, si è accesa una discussione a distanza tra la Luzzi e Rosy Chin. L’attrice, infatti, si è lamentata della chef per via di una sua imitazione ai danni di Simona Tagli. Secondo Beatrice, il siparietto della Chin è stato portato avanti per troppo tempo diventando molto antipatico.

In questo senso, la Luzzi si è ritrovata a parlare in giardino non certo in modo positivo della vicenda. Con lei anche Stefano Miele: “Anche il pezzo di Rosy, che per trenta secondi ci può stare, tirata alla lunga così diventa un po’ cattiveria, mancanza di rispetto per l’essere umano”, ha detto l’attrice.

E ancora: “Ogni tanto c’è proprio mancanza di pietà, io comincio a dire questa cosa”.

Dal suo punto di vista, Miele ha replicato: “Il proverbio dice che il gioco è bello quando dura poco. Sono d’accordo, io l’ho detto. Se non hai pietà le discussioni diventano eterne”.

Parole a cui l’attrice ha risposto ancora affermativamente con tanto di dose rincarata: “Sì, e poi diventano distruttive”.

Sui social, moltissimi telespettatori hanno notato questo scambio di opinioni tra i due e hanno dato ragione alla Luzzi confermandone la leadership, non solo nella Casa ma anche in termini di gradimento da parte del pubblico.

Di seguito anche un post su X con le parole della concorrente al GF: