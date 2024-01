Confessione particolare al Grande Fratello da parte di Beatrice Luzzi che ha parlato del comico e showman Checco Zalone.

Sono arrivate dichiarazioni davvero particolari nella Casa del Grande Fratello. Ancora protagonista Beatrice Luzzi che dopo essere tornata in gioco dopo lo stop per il lutto subito con la morte del padre sta facendo discutere quasi ogni giorno. L’ultimo episodio riguarda alcune sue parole su… Checco Zalone che pare siano state in parte, forse, censurate dalla regia.

Beatrice Luzzi il commento su Checco Zalone

Durante una cena nella Casa con gli altri inquilini, e rivolgendosi in particolar modo a Marco Maddaloni, la Luzzi si è lasciata andare ad una riflessione che ha fatto particolarmente discutere non solo i presenti ma anche i telespettatori e utenti del web che hanno sentito le sue parole.

La donna ha espresso il suo pensiero sul noto comico e attore Checco Zalone. “A me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo”. Una frase che, stando a qualche utente del web che ha ricondiviso pure la scena in alcuni post, sarebbe stata seguita anche da altre parole che, però, sembrano essere state censurate. Non si capisce se in modo voluto o meno da parte della regia.

L’attrice lascia il GF?

Come detto, però, l’episodio legato alle parole su Zalone non è stato l’unico che ha visto protagonista la Luzzi. L’attrice, infatti, nelle scorse ore ha mostrato grande agitazione e anche pensieri cupi legati all’abbandono del gioco.

A convincerla, a quanto pare, a restare è stata Fiordaliso che le ha parlato dei figli e del fatto che rimarrebbero delusi nel caso in cui lei decidesse di lasciare.