Raoul Bova e la passione per le auto extra lusso: tutti i modelli che possiede

Che auto guida Raoul Bova? L’attore è un grande amante delle vetture extra lusso e possiede gioiellini da fare invidia al mondo intero.

Grande appassionato di motori, Raoul Bova predilige auto di un certo livello. Ovviamente, parliamo di mezzi extra lusso, che solo poche persone possono permettersi. I brand sono quelli più amati e desiderati al mondo, come Maserati. Scopriamo che modelli ha e quanto vale il suo garage.

Che auto ha Raoul Bova?

Nella vita di Raoul Bova non c’è solo l’amore per la famiglia e il lavoro, ma anche quello per i motori. L’attore non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di auto e moto, tanto che spesso le mostra sui suoi social, ma in pochi conoscono tutti i modelli extra lusso della sua collezione. Sicuramente, tra le vetture di maggiore prestigio c’è la Mercedes-AMG GT Coupé.

Macchina dalle grandi prestazioni, ha un costo a dir poco proibitivo: 180mila euro. Ma questo non è l’unico mezzo top di gamma. Cosa dire dalla Maserati Levante? Non sappiamo quali accessori o personalizzazioni abbia scelto Raoul, ma il prezzo di partenza è già alto: 160mila euro.

Quanto vale il garage di Raoul Bova

Nel garage di Raoul Bova non poteva mancare un’altra auto che in pochi possono permettersi: la Lotus Eletre. Un suv perfetto per tutti gli spostamenti, anche quelli che coinvolgono i suoi quattro figli, Alessandro Leon e Francesco avuti dall’ex moglie Chiara Giordano, e Luna e Alma, nati dall’attuale compagna Rocío Muñoz Morales.

Il costo della macchina ha un prezzo di partenza di 98.490 euro, ma può arrivare fino a 154.890 euro. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanto vale il garage dell’attore? Non siamo in grado di dirlo, visto che non conosciamo tutti i suoi modelli, ma considerando che è appassionato soprattutto di mezzi extra lusso, possiamo candidamente ammettere che la sua collezione ha un valore altissimo.