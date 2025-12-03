Auto bloccata dal gelo: il trucco dei meccanici che la fa ripartire subito

Il gelo mette in crisi anche le auto più affidabili, ma un semplice trucco usato dai meccanici può sbloccare l’avviamento in pochi istanti.

Il gelo invernale mette alla prova non solo la resistenza delle persone, ma anche quella delle automobili. Quando le temperature crollano, una vettura parcheggiata all’aperto può subire i danni del freddo e, per tale ragione, il motore può rifiutare di avviarsi proprio quando si ha più fretta. Capire perché accade e quali strategie adottare permette di evitare guasti costosi, ma anche di affrontare con serenità le mattine più rigide: ecco, dunque, il trucco attuato dai meccanici per risolvere questa incresciosa situazione.

Auto bloccata dal gelo, le cause

Uno dei primi elementi a risentire dell’arrivo del freddo è la batteria. Con il calo termico la sua capacità di erogare energia diminuisce e, soprattutto nei modelli più datati e nelle auto ferme da giorni, può bastare una notte sotto zero per compromettere l’accensione. Un clic ripetuto o un avvio che si spegne subito sono spesso segnali inequivocabili di una batteria ormai indebolita.

donna meccanico auto

Un altro punto critico è l’olio motore, che alle basse temperature tende ad ispessirsi. La lubrificazione rallenta, l’attrito aumenta e l’albero motore fatica a compiere le prime rotazioni. È una condizione che provoca difficoltà all’avvio, ma anche potenziali stress ai componenti interni, soprattutto se l’olio non è adatto alla stagione invernale.

A complicare ulteriormente la situazione entra in gioco il sistema di alimentazione. Nei motori a benzina, la vaporizzazione del carburante diventa meno efficiente, mentre nei diesel la minaccia è rappresentata dalla possibile gelificazione del gasolio non trattato per il clima rigido. Candele, iniettori e candelette devono, quindi, essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare che un banale rallentamento si trasformi in un vero e proprio blocco.

Le strategie per prevenire guasti e avviare l’auto: i consigli dei meccanici

I meccanici consigliano, in tal senso, di testare la batteria prima dell’arrivo dell’inverno in modo da evitare spiacevoli sorprese, così come scegliere un olio a bassa viscosità capace di mantenere la giusta fluidità anche sotto zero.

Anche il carburante va controllato. I diesel possono avvalersi dei gasoli invernali o degli additivi antigelo, mentre nei benzina è utile mantenere sempre un livello adeguato per evitare l’accumulo di residui e condensa.

Uno dei trucchi più utilizzati dai meccanici, quando l’auto non ne vuole sapere di partire, consiste nel “risvegliare” delicatamente la batteria scaldando per qualche minuto il vano motore dall’esterno, senza contatto diretto con parti sensibili.

Il lieve aumento di temperatura può aiutare gli accumulatori indeboliti a recuperare la carica sufficiente per l’avviamento.

Anche il parcheggio gioca un ruolo importante. Una copertura, un telo termico e un box improvvisato riducono l’escursione termica e proteggono il motore. Infine, bisogna accendere l’auto almeno ogni due giorni e lasciarla girare qualche minuto per preservare sia la batteria, sia i fluidi interni.