Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp: in cosa consiste

Un link su WhatsApp sfrutta la fiducia tra contatti per rubare account e richiedere soldi: ecco come difendersi dalla truffa della ballerina.

Negli ultimi giorni, gli esperti di sicurezza informatica hanno segnalato la diffusione di una nuova truffa su WhatsApp, battezzata “truffa della ballerina“. Un messaggio apparentemente innocuo invita gli utenti a votare una giovane ballerina in un concorso di danza, ma nasconde un meccanismo per rubare l’accesso al proprio account. Secondo quanto riferito dagli specialisti, il messaggio può arrivare da contatti già presenti nella rubrica. La vittima è indotta a cliccare su un link che promette di aiutare la ragazza ad ottenere una borsa di studio, ma – in realtà – serve ai truffatori per appropriarsi del profilo e usarlo per diffondere ulteriormente la truffa.

Come è organizzata la truffa della ballerina su WhatsApp

Il messaggio – di solito – presenta la foto di una ragazza, spesso indicata con nomi come “Federica“, e spiega che si tratta della figlia di un’amica, che si può aiutare a vincere un concorso di ballo, senza, però, spendere alcun soldo. Per tale ragione, gli utenti si fidano e cliccano, seppur in maniera ingenua, il collegamento fornito. Questo tipo di truffa rientra nella categoria dello smishing, ossia la sottrazione di dati sensibili tramite messaggi di testo e/o servizi di messaggistica.

donna in piscina che legge chat whatsapp

Tuttavia, il link rimanda ad una pagina che imita un sito ufficiale e richiede di inserire credenziali e/o un codice ricevuto via SMS.

Una volta ottenuto l’accesso all’account della vittima, i truffatori lo utilizzano per inviare lo stesso messaggio a tutti i contatti e, successivamente, per chiedere denaro, sostenendo di trovarsi in difficoltà economiche.

Come difendersi

Gli esperti consigliano di non aprire link sospetti, anche se provengono da persone conosciute. Un semplice contatto telefonico con il mittente può chiarire che non è stato lui a inviare il messaggio.

Chi teme di avere il proprio account compromesso può verificare la sezione Dispositivi collegati di WhatsApp ed eliminare eventuali sessioni non riconosciute.

Inoltre, è molto importante attivare la verifica in due passaggi per conferire un ulteriore livello di sicurezza. Infine, si può anche segnalare l’accaduto alla polizia postale, in modo da arginare il fenomeno e tutelare anche gli altri utenti.