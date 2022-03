Marianna Podgurskaya era stata fotografata nell’ospedale pediatrico di Mariupol bombardato nel pomeriggio di 9 marzo, un attacco che ha sulla coscienza tre vittime e 17 feriti.

Le foto di Marianna incinta, ferita e in difficoltà hanno girato il mondo e ora la giovane donna ha partorito la sua bambina. L’annuncio è stato dato da una giornalista ucraina, Olga Tokaryuk, che ha contattato la sua famiglia e ha condiviso questo messaggio sui social: “Va tutto bene con Marianna e sua figlia, ma a Mariupol fa molto freddo e i bombardamenti non si fermano”

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ