E’ stata venduta negli Stati Uniti e dalla casa d’asta Skinner, la bottiglia di whisky più antica del mondo.

Alla modica cifra di 137.500 dollari qualche fortunato collezionista americano si è aggiudicato all’asta la bottiglia di whisky più antica del mondo. Il prezioso e raro cimelio nello specifico contiene un Old Ingledew Whisky imbottigliato da Evans & Ragland a Lagrange ma scopriamone tutti i dettagli.

A che anno risale la bottiglia di whisky più antica del mondo?

Secondo uno studio la bottiglia di whisky più antica del mondo in principio sembrava fosse risalente al 1850 ma solamente successivamente si è scoperto potesse essere datata il 1763 e il 1803. Questo non avrebbe fatto altro che aumentarne il suo valore sul mercato e ad occuparsi della sua vendita è stata proprio la casa d’asta Skinner.

La bottiglia di whisky più antica del mondo “attualmente conosciuta” è stata pubblicizzata dal 22 al 30 giugno 2021 anche sulla pagina Facebook della nota casa d’asta e dove è stato condiviso anche questo post: “Skinner è lieta di offrire questo storico whisky bourbon all’asta. L’ esperto di Spiriti Rari di Skinner, Joseph Hyman, afferma: ‘ The Old Ingledew Whiskey, imbottigliato da Evans & Ragland, Lagrange GA, c. 1860 s, si pensa che sia l’unica bottiglia sopravvissuta di un trio dalla cantina di J.P. Morgan gifted Negli anni 1940 a Washington power elite.”

“Datazione carbonio 14 condotta nel 2021 in collaborazione con l’Università della Georgia indica, con la massima probabilità, che il whiskey sia stato prodotto tra il 1762-1802” – si legge sempre su Facebook – “I dati grezzi sono stati successivamente valutati dall’Università di Glasgow e determinati ad essere borbonici con una probabilità del 53 % di probabilità di essere prodotta tra il 1763-1803, che la colloca nel contesto storico della guerra di rivoluzione degli anni ‘ 1770 e della ribellione del Whiskey degli anni 1790“.

Quale era il prezzo base d’asta per la bottiglia di whisky più antica del mondo?

La bottiglia è rimasta in offerta nell’asta online Rare Spirits fino al 30 giugno ed il suo prezzo iniziale era compreso fra i 20 mila e i 40 mila ma la vendita si è conclusa con 137.500 dollari.