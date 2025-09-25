Arrivano i bonus d’autunno: oltre 2 miliardi per sostenere famiglie e imprese

Nuove misure economiche per famiglie e imprese: tra bonus psicologo, incentivi per la casa e sostegni alla mobilità elettrica.

Con l’arrivo dell’autunno, prende forma un pacchetto di misure economiche che ha come obiettivo quello di alleggerire le spese quotidiane per le famiglie italiane. Secondo le stime diffuse da Assoutenti, il valore complessivo dei bonus e dei sussidi messi in campo supera i 2,1 miliardi di euro. Tuttavia, bisogna anche considerare che le risorse sono limitate e che i tempi di approvazione sono lunghi per quel che concerne l’approvazione dei decreti attuativi.

Bonus d’autunno, tutti gli incentivi in arrivo

Dal 15 settembre è stato riattivato il bonus psicologo, con una dotazione di 9,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo variabile in base all’ISEE che può arrivare fino a 1.500 euro per le fasce di reddito più basse, coprendo sedute dal costo unitario di 50 euro.

bonus lettera

Tra le misure in arrivo c’è anche il bonus elettrodomestici, che vale complessivamente 50 milioni di euro. L’incentivo coprirà fino al 30% del prezzo di acquisto: previsto, in tal senso, 100 euro di tetto massimo per prodotto, 200 – invece – per i nuclei familiari che hanno un ISEE al di sotto dei 25mila euro.

Il sostegno è rivolto, esclusivamente, agli elettrodomestici prodotti in Europa e con requisiti energetici specifici, dai frigoriferi alle lavatrici fino ai forni di nuova generazione.

Asili nido e auto elettriche: misure per famiglie e imprese

Un capitolo rilevante riguarda il bonus asili nido, che dispone di una copertura di quasi 938 milioni di euro. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, il contributo varia tra i 1.500 e 3.000 euro annui, mentre per i nati successivamente può raggiungere i 3.600 euro se l’ISEE minorenni non supera i 40mila euro.

A ottobre prenderà il via anche il bonus auto elettrica, finanziato con circa 597 milioni di euro. Il contributo, riservato a cittadini e alle microimprese che rottamano un veicolo fino a Euro 5, potrà arrivare a 11mila euro per chi ha un ISEE fino a 30mila euro.