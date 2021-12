Con l’arrivo di Meta, Apple si premunisce e prepara grandi bonus per i suoi migliori talenti, per evitare che scelgano la concorrenza.

Apple Inc. ha emesso bonus azionari insoliti e significativi per alcuni ingegneri, nel tentativo di trattenere i talenti, cercando di evitare la fuga verso rivali tecnologici come il proprietario di Facebook, Meta Platforms Inc.

La scorsa settimana, la società ha informato alcuni ingegneri che lavorano nella progettazione del silicio, hardware e software selezionati e gruppi operativi dei bonus fuori ciclo, che vengono emessi come unità di riserva, secondo i più esperti. Le azioni maturano per quattro anni, fornendo un incentivo a rimanere in azienda.

I bonus, che sono stati una sorpresa per coloro che li hanno ricevuti, hanno oscillato in alcuni casi da circa $ 50.000 fino a $ 180.000. Molti degli ingegneri hanno ricevuto somme di circa $ 80.000, $ 100.000 o $ 120.000 in azioni, come hanno riportato alcuni testimoni, che hanno chiesto di non essere identificati perché il programma non è pubblico. Il vantaggio è stato presentato dai manager come ricompensa per i risultati migliori.

Con queste decisioni, Apple sta conducendo una “guerra di talenti” con le altre aziende della Silicon Valley e oltre, al primo posto con Meta che emerge come una minaccia particolare. Meta ha assunto circa 100 ingegneri da Apple negli ultimi mesi, ma non è stata una strada a senso unico: Apple ha anche attirato i dipendenti chiave di Meta.

Insomma uno scambio equo, che però la grande azienda fondata da Steve Jobs non ha intenzione di far continuare, trattenendo a sé i suoi dipendenti migliori.

