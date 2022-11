Antonino Spinalbese mette fine alla relazione con Oriana Marzoli con un commento poco carino che non è stato apprezzato dai fan del GF Vip.

Antonino Spinalbese ha messo un punto alla sua relazione con Oriana Marzoli all’interno della casa del Grande Fratello. Nonostante le suppliche da parte della donna, Spinalbese non cede, anzi, la gela con un commento che non ha fatto piacere al pubblico da casa. Sui social sono già numerosissime le critiche al poco tatto che ha lasciato Oriana in un fiume di lacrime.

Antonino Spinalbese: il commento contro Oriana Marzoli

Sembra che Spinalbese non sia riuscito a passare oltre alla frase detta da Oriana Marzoli dopo che lui le aveva confidato di sentire una fortissima mancanza di sua figlia Luna Marì. A questo, infatti la donna aveva risposto: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Antonino Spinalbese

Paragonare la mancanza di una figlia a quella del proprio cane ha fatto infuriare Spinalbese, che ha voluto subito allontanarsi dalla donna, che subito cerca di scusarsi: “Ti prego scusami, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Soraia, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero”.

Nonostante le scuse di Oriana, l’uomo non cede, lanciando un commento che non è stato apprezzato: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante”.

In molti infatti criticano il poco tatto avuto dall’uomo, visto che il commento ha lasciato in lacrime Oriana. Non si sa ancora se sia un allontanamento definitivo o se Spinalbese tornerà sui suoi passi dopo averla perdonata.

