Momento riflessione in vista del Serale di Amici per alcuni artisti. In particolare Holden e Petit hanno parlato di “chi temono”.

Le squadre per il Serale di Amici sono state formate e in queste ore gli allievi hanno iniziato ad ipotizzare quelle che saranno le maggiori difficoltà nella parte conclusiva del talent show di Maria De Filippi. In modo particolare, nel corso dell’ultimo daytime, sono stati Holden e Petit a parlare dei “duelli” a cui saranno sottoposti tra qualche giorno.

Amici, le confessioni di Holden e Petit

Maria De Filippi

Come detto, in casetta, Holden e Petit si sono confrontati riguardo le sfide che verranno eseguite al Serale contro i rispettivi rivali e squadre avversarie. I due cantanti sembrano temere maggiormente la squadra di Lorella Cuccarini ed in particolare Martina e Mida.

I due artisti hanno detto: “Secondo me possiamo andare in difficoltà su qualche performance contro Martina e Mida”, le parole di Petit. “Per me Martina può vincere tranquillamente tutti gli 1vs1”, ha detto Holden.

E ancora: “Anche Mida, col suo stile, se gli capita la canzone figa, con il pubblico e le luci. Te la fa bene.

Holden ha proseguito: “A me daranno guanti di sfida sia la Cuccarini che la Pettinelli. Perché? Perché la Cuccarini aveva detto cosa sulla scrittura che io non ho mai scritto”.

Successivamente Petit ha aggiunto: “Mida? Ha belle intuizioni sulla scrittura. Poi fa la canzone figa”.

Il discorso tra i due si è concluso poi ancora con Holden: “Io sulla scrittura, di quello non sono preoccupato. Scrivo da solo da quando ho iniziato. Non mi spaventa. Penso sia più quello di volermi far fare roba sul palco, di staging. Quella sarà la difficoltà”.

Di seguito anche un post su X del programma con la squadra della Cuccarini e di Emanuel Lo: