“Mi sento perso”: lacrime nella scuola di Amici

Il Serale di Amici si avvicina alle sue battute decisive e in casetta alcuni allievi sentono la tensione e non solo. Momento di sconforto per un ballerino.

Non solo le liti tra professori sui guanti di sfida, ad Amici, in vista della fase decisiva del Serale, anche gli allievi si trovano ad affrontare momenti di difficoltà. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, è stato il ballerino Francesco ad avere un attimo di sconforto sia a lezione che successivamente quando si è trovato a parlare al telefono con il fratello.

Amici, sconforto per Francesco

Sono giorni sicuramente di grande tensione nella scuola di Amici per gli allievi impegnati nelle frasi decisive del programma. Il Serale sta mettendo a dura prova la tenuta fisica e soprattutto mentale dei ragazzi. La conferma è arrivata nel corso del daytime odierno con il danzatore Francesco che, a lezione, è stato colto dallo sconforto.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Io penso. Però non ho nessuno”, ha detto il danzatore parlando con un professionista in sala prove. “Se non ho legato? No no, io nei rapporti vado bene. Solo che sono qui e vedo che è tutto molto avviato”, ha proseguito l’allievo. “So che devo aprirmi di più. Capito? Tutto sembra già avviato, tutti coppie e coppiette. Secondo me nessuno è veramente interessato a conoscere, a conoscermi. La vedo come una maratona, tutti in corsa e io sto là”.

A lezione Francesco ha un momento di sconforto… #Amici24 pic.twitter.com/MN5PvIGd12 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2025

La chiamata con il fratello: “Mi sento perso”

Successivamente a Francesco non è affatto passato il momento negativo tanto da scoppiare in lacrime al telefono con il fratello: “Mi sento un po’ perso”, ha detto. “Nella danza non ho alcun problema. Ma parlo del lato umano. Penso sia più me stesso, come persona. Il fatto che dovrei espormi di più. Faccio fatica”, ha aggiunto ancora il ballerino di Amici. “Non lo so. Come se stesse uscendo un lato mio che non è quello. Mi sembra così, non lo so”. Il fratello del danzatore ha provato a dargli forza e Francesco è scoppiato ulteriormente in lacrime, questa volta, crediamo, anche di orgoglio per i complimenti ricevuti dal parente.