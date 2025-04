Amici, scontro tra la Celentano e la Lettieri: la risposta con i “cartelli”

Scintille nella scuola di Amici dopo un guanto di sfida: alcune parole della maestra Celentano hanno generato la risposta della Lettieri.

Nella scuola di Amici sono in corso non solo le sfide tra gli allievi ma, a quanto pare, anche quelle tra alcuni professori. Dopo lo scontro a distanza tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, ecco quello più ravvicinato tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri con quest’ultima che ha avuto un modo piuttosto polemico per rispondere alla collega.

Amici, le polemiche per il guanto di sfida a Francesca

Dopo tre puntate del Serale di Amici, la tensione è decisamente elevata. La conferma è arrivata nel corso dell’ultimo daytime del programma dove un guanto di sfida lanciato dalla prof Alessandra Celentano alla ballerina Francesca ha portato a delle reazioni molto forti, anche da parte della maestra Deborah Lettieri.

Deborah Lettieri – www.donnaglamour.it

Come detto, tutto è partito da un guanto di sfida lanciato verso la danzatrice Francesca che ha portato la diretta interessata alle lacrime per via di alcuni termini usati dalla Celentano nei suoi confronti. Sebbene l’insegnante, come sempre, abbia parlato solo a livello di danza e mai a livello personale, la ragazza, ma anche la Lettieri, non hanno comunque gradito.

Scontro Celentano-Lettieri

In questo senso, durante l’ultimo daytime, la Celentano ha provato a chiarire la sua posizione arrabbiandosi anche con la collega. Al netto delle spiegazioni, però, la Lettieri ha continuato a portare avanti la propria idea e ha voluto rispondere con il silenzio e alcuni cartelloni con delle scritte. Tra i vari passaggi si è letto quali sarebbero i compiti di un professore: comprendere l’allievo, incoraggiarlo e tanto altro. Tra i vari messaggi anche uno molto forte: “Sì alle critiche ma senza demolire l’autostima”. Cose che, a quanto pare, secondo la Lettieri, la Cele non starebbe facendo parlando in un certo modo di Francesca.