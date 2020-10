Amedeo Goria ha rilasciato delle dichiarazioni sconcertanti sulla figlia Guenda, attualmente concorrente del GF Vip: le sue parole.

Amedeo Goria, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato della figlia Guenda, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, anche lei “Vippona” di Alfonso Signorini, è stato molto schietto, forse anche troppo. Senza troppi giri di parole, ha definito la primogenita “bellicosa e bipolare“.

Goria ha sottolineato che sua figlia non si comporta bene con lui, tanto che spesso non si fa sentire per molto tempo. Guenda, però, nel corso della sua permanenza al GF Vip, sta facendo venire a galla una realtà un po’ diversa. La giovane sostiene che i suoi genitori non sono mai stati troppo presenti nella sua vita e che lei è stata caricata di responsabilità che non le spettavano.

Amedeo Goria sulla figlia Guenda

Amedeo non ha alcun dubbio: il rapporto con Guenda è condito da tanto amore, ma lei lo fa soffrire. Il giornalista sportivo ha dichiarato: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire“.

Guendalina Goria

“Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”.

Stando a quanto sostiene Goria, Guenda ha un bel caratterino che, forse, i telespettatori del GF Vip stanno sottovalutando. In questi giorni di permanenza nel reality, infatti, la ragazza è apparsa molto fragile e quasi sottomessa agli umori della madre.

Le dichiarazioni di Guenda al GF Vip

Guenda ha raccontato di un papà assente, almeno fino ai suoi 18 anni. In quel periodo, il giornalista era molto impegnato con il lavoro e ha vissuto poco i suoi figli. Quando lui ha iniziato ad essere presente, è scomparsa mamma Maria Teresa Ruta. La Goria, sempre stando alle sue parole, ha dichiarato di aver cresciuto il fratello Gian Amedeo e di aver assunto il ruolo di ‘madre’ senza possibilità di scelta.

Come se non bastasse, la “Vippona” ha rivelato che quando viene a Roma – città in cui vive Amedeo – si sente “indesiderata“, tanto che lui le ha fatto capire che non vuole che stia con lui.