Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video a novembre 2020: c’è tanta attesa per il docu-film su Tiziano Ferro.

Nuovo mese, nuove serie TV e nuovi film su Amazon Prime Video: il catalogo della celebre piattaforma streaming si arricchisce sempre di più, sia di prodotto originali che non. Tra le novità più attese del mese di novembre c’è Ferro, il docu-film su Tiziano Ferro che, secondo i piani originali, sarebbe dovuto uscite lo scorso mese di giugno, poi è stato invece rinviato. Tra le novità ci sono anche alcune serie TV tra cui El Presidente.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a novembre 2020

Le prime novità su Amazon Prime Video, per quanto riguardo le serie TV, si hanno a partire da domenica 1 novembre, quando torna This Is Us con la stagione 4 e contemporaneamente debuttano Demon Slayer e Steins; Gate.

Il 6 novembre arriva invece El Presidente, il 12 Alex Rider: entrambe sono due produzioni originali Amazon Prime Video, esattamente come The Pack e Motherland: Fort Salem, in arrivo il 20 novembre.

Per quanto riguarda le serie TV non originali da segnalare anche le sette stagione di MacGyver, in arrivo il 15 novembre e la 7a stagione di Hawaii Five-O, il arrivo il 19 novembre.

Amazon Prime Video: i film in uscita a novembre 2020

Passando ai film, sono cinque le produzioni originali Amazon Prime Video attese a novembre: domenica 1 arriva The Courier, il 6 debutta il docu-film su Tiziano Ferro, intitolato appunto Ferro, il 18 è il giorno de Il talento del calabrone, il 23 quello di Force of Nature e il 25 quello di Uncle Frank.

Per quanto riguarda le produzioni non originali la lista è ben più lunga:

l’1 novembre è il giorno di Dick & Jane – Operazione furto e Terminator, il 2 novembre quello di Above Suspicion, il 3 ecco S.W.A.T. e Anja – Real Love Girl.

Il 5 novembre arrivano xXx e xXx 2: The Next Level, il 6 novembre Stealth – Arma Suprema, mentre il 10 novembre Boy Erased – Vite cancellate. Il 13 novembre: Widows – Eredità criminale, il 16 Mi chiamo Francesco Totti, il 19 novembre Forse è solo mal di mare.

Il 23 novembre tre film della serie Lupin III, ovvero: Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa, Lupin III – La bugia di Fujiko Mine, Lupin III: La tomba di Jigen Daisukea. Infine, il 27 novembre Bohemian Rhapsody, il 28 Piovono Polpette e il 29 Spider-Man: Homecoming.