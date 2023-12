Piero e Alberto Angela sono entrati nelle case e nei cuori degli italiani. A Natale, il figlio del compianto uomo di Scienza ha voluto ricordare alcuni bei momenti.

Il Natale si avvicina e il 2023 sarà il secondo anno in cui Alberto Angela non avrà accanto a sé suo padre Piero. Parlando a Repubblica, il noto volto televisivo ha voluto ricordare alcuni momenti di infanzia ma anche recenti vissuti, proprio, col compianto uomo di Scienza.

Alberto Angela, il ricordo di papà Piero a Natale

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Angela ha raccontato in che modo in famiglia veniva vissuto il Natale: “Era il classico Natale. Fino ai 5, 6 anni era incantato, poi a 8 anni scoprii che Babbo Natale non esisteva”.

Focalizzando poi l’attenzione sul padre: “Se ripenso al Natale con papà Piero Angela, mi viene in mente uno dei regali che mi fece, di cui conservo un bellissimo ricordo. Non regalava microscopi, ma un trenino“, ha svelato il conduttore.

Dai ricordi di Alberto, le tradizioni del Natale sono sempre state chiare e magiche: “Era tutto in sintonia, abitando al nord: con la neve, le slitte, quello classico da cartolina. Alcune volte tornavamo in Italia dai nonni (abitavano a Parigi ndr). Ho avuto la fortuna di viverlo con l’emozione e poi quando ero piccolo non c’era tutto questo consumismo, non c’erano Internet e Amazon”.

Ancora sul suo periodo di festività natalizie, l’attuale volto della Scienza e della Cultura in Italia ha proseguito: “Posso dire che il mio era il Natale del 900, con le candele sul tavolo. Con mia sorella scartavamo i regali la mattina, non la sera. E ricordo ancora la curiosità, una gioia incredibile: che troveremo sotto l’albero?”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda padre e figlio ad un anno dalla scomparsa del mitico Piero: