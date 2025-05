Albachiara di Vasco Rossi, il significato: “Respiri piano per non far rumore”

Qual è il significato di Albachiara di Vasco Rossi? La canzone è dedicata a una ragazzina di 13 anni che l’artista ‘spiava’ a Zocca.

Sono trascorsi quasi cinquant’anni da quando Vasco Rossi presentava ai fan una delle sue canzoni più belle ed emozionanti: Albachiara. Il brano è entrato di diritto nella classica dei migliori pezzi italiani di sempre. Scopriamo il significato e il testo.

Albachiara di Vasco Rossi: il significato della canzone

Uscita nel 1979, Albachiara di Vasco Rossi è contenuta nell’album Non siamo mica gli americani. La canzone è nata di getto, quando l’artista, dopo aver ascoltato una melodia composta da Massimo Riva, ha scritto il testo ispirandosi a una ragazzina di 13 anni che ogni giorno vedeva passare davanti casa sua a Zocca. Guardandola, il cantante ha provato a ricostruire la sua vita ed è proprio attorno alla sua esistenza che ruota il significato del brano.

“Ti vesti svogliatamente

non metti mai niente

che possa attirare attenzione“.

Vasco racconta la quotidianità di un’adolescente, attimi ed emozioni che quasi tutte, sia ragazze di ieri che di oggi, possono riconoscere proprie.

“Respiri piano per non far rumore

ti addormenti di sera

ti risvegli con il sole“.

Una ragazzina che non segue troppo la moda, ama studiare e preferisce non attirare attenzione. La classica “faccia pulita” che si distingue dalla massa e forse proprio per questo stimola la curiosità di un rocker come Vasco.

“Qualche volta fai pensieri strani

con una mano, una mano, ti sfiori,

tu sola dentro la stanza“.

Rossi dedica anche una strofa alla sessualità, ma lo fa in modo delicato. Albachiara ha ispirato un’altra canzone bellissima del rocker di Zocca, Una canzone per te.

Ecco il video di Albachiara di Vasco Rossi:

Albachiara di Vasco Rossi: il testo della canzone

Respiri piano per non far rumore

ti addormenti di sera

ti risvegli con il sole…

