Aereo, stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano: da quando e cosa cambia

Un cambiamento che quanti viaggiano spesso in aereo attendevano con ansia: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano.

La Conferenza europea dell’aviazione civile è al lavoro già da un po’ per lo stop dei limiti dei liquidi nel bagaglio a mano. A breve, quanti viaggiano in aereo non dovranno più rispettare i 100 ml, regola che spesso costringe a buttare via prodotti più o meno costosi durante i controlli.

Aereo: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, avvenuto a settembre 2001, è stata introdotta una regola che non è mai piaciuta a quanti viaggiano spesso in aereo. Stiamo parlando dei limite di 100 ml per ogni liquido che si porta con sé all’interno del bagaglio a mano. La norma, che attualmente è ancora in vigore, non obbliga solo a non superare la soglia citata poco fa, ma anche a inserire tutti i contenitori in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile da 1 litro. Adesso, finalmente, potrebbe esserci uno stop ai limiti.

Stando a quanto si apprende dai maggiori organi di stampa, la Conferenza europea dell’aviazione civile è al lavoro già da un po’ per rendere la norma effettiva in tutti gli aeroporti italiani ed europei. Questo significa che i viaggiatori potrebbero presto viaggiare con i liquidi nel bagaglio a mano senza doversi preoccupare di rispettare i limiti. Ergo, addio ai controlli sia all’ingresso che prima dell’imbarco.

Quando entra in vigore lo stop ai limiti dei liquidi in aereo

Al momento, è bene sottolinearlo, lo stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano non è ancora effettivo. La norma potrebbe essere adottata a livello europeo tra fine luglio e agosto, dopo le verifiche tecniche e l’aggiornamento dell’algoritmo predisposto per i controlli. D’altronde, stiamo parlando di sistemi che sono in fase di test da tempo, già dopo la crisi Covid, in alcuni dei principali aeroporti italiani ed europei.