Ecco una simpatica lista contenente alcuni degli accessori più utili da portare in spiaggia sotto l’ombrellone.

Il caldo in città è davvero insopportabile e l‘estate 2021 è finalmente arrivata. Dopo l’avvento della pandemia mondiale e più di un anno di limitazioni e sofferenze, la spiaggia sembra essere ormai l’unico luogo in grado di regalarci un po’ di serenità. Tintarella e relax (sempre nel totale rispetto delle norme sul distanziamento e quello igienico-sanitarie) e via al meritato riposo ma attenzione: oltre alla consueta crema solare da portare sulla spiaggia ci sono anche una serie di accessori utili da non dimenticare, volete sapere quali sono? Allora continuate a leggere…

Gli accessori… per non annoiarsi

Sotto al sole l’obiettivo è l‘abbronzatura in pieno relax e quindi possiamo anche farlo con tanto di cellulare alternando buona musica a qualche social network o anche qualche acquisto on line e dunque la batteria del nostro smartphone potrebbe presto scaricarsi ma nessun problema perché un accessorio davvero utile, e non solo sulla spiaggia, è proprio la powerbank. Nello specifico si tratta di un’utilissima batteria portatile in grado di ricaricare i nostri dispositivi mobili in qualsiasi luogo ci troviamo, in tutta sicurezza e senza alcun bisogno di prese di corrente.

Per i più avventurosi in spiaggia consigliamo di portare con sé anche una maschera da subacqueo con tanto di supporto per agganciare la propria macchina fotografica come la GoPro e in questo modo durante le immersioni otterrete delle bellissime riprese soggettive.

Gli accessori per proteggersi dal sole

Sotto al sole si sa, è bene esporsi ma con protezione. Bisogna quindi avere sempre una crema solare e la costanza di metterla più volte durante la nostra giornata al mare inoltre in commercio esistono i cosiddetti Braccialetti per raggi uv. Grazie all’utilizzo di questi dispositivi low cost saremo informati quando la nostra esposizione ai raggi UV sta per diventare troppo prolungata e di conseguenza dannosa per la nostra pelle.