4 Ristoranti in Friuli Venezia Giulia: ecco i locali in gara nella puntata dell’11 giugno

Ecco quali sono e dove sono i locali protagonisti della sfida nella puntata in onda giovedì 11 giugno 2020 di 4 Ristoranti.

Dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, da Milano alla Carnia: è questa la location dell’ottava puntata della sesta edizione di 4 Ristoranti, in onda giovedì 11 giugno 2020 a partire dalle ore 21.15, come sempre su Sky Uno. Alessandro Borghese farà visita a quattro locali di questa particolare zona del Friuli Venezia Giulia: l’ingrediente bonus di puntata è la zucca. Chi saprà cucinarla meglio riceverà punti in più che potrebbero essere decisivi per la vittoria.

4 Ristoranti in Friuli Venezia Giulia: la puntata dell’11 giugno 2020

Ma quali sono i locali a cui Alessandro Borghese farà visita nella puntata di giovedì 11 giugno di 4 Ristoranti? Il primo l’Antica Osteria Stella d’Oro, il secondo è l’Edelweiss Stube, il terzo è La Buteghe di Pierute, il quarto l’Osteria al Cral.

L’Antica Osteria Stella d’Oro si trova a Villa di Verzegnis, la titolare è Sara, che gestisce il ristorante insieme al suo socio Francesco. La cucina si basa sulla tradizione della Carnia ma rivisitata in chiave moderna.

Alessandro Borghese

L’Edelweiss Stube di Alessandro si trova invece a Sappada, comune che solamente da pochi anni è passato dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. La caratteristica del locale è una stufa a legna funzionante che si trova al suo interno.

La Buteghe di Pierute è invece a Illegio, la proprietaria è Paola che ha saputo mantenere vive le caratteristiche folkloristiche della zona. Al piano terra c’è anche un negozio di alimentari.

L’ultimo locale in gara in questa puntata di 4 Ristoranti è l’Osteria al Cral che si trova a Lauco. Il proprietario è Federico: la sua cucina è caratterizzata dal fatto di essere saporita e aromatica, lui stesso raccoglie le erbe di montagna che usa nelle sue ricette.

Il lockdown fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.