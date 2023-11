Nella seconda puntata di X Factor, tra giudice e conduttrice la tensione cresce e partono frecciatine. Ecco cosa si sono detti.

Morgan e Francesca Michielin sono ai ferri corti. Durante il secondo live di X Factor 2023 la tensione e l’insofferenza tra i due è cresciuta e anche da casa i telespettatori lo hanno notato. Le frecciatine piccate nel corso della diretta sono state tante, prima della fine del programma, cosa succederà tra i due? La situazione è destinata ad esplodere.

Morgan e Francesca Michielin: continue provocazioni durante la diretta

L’attrito tra Francesca Michielin e Morgan da cosa dipende? Tra i principali motivi dei ripetuti scontri tra giudice e conduttrice indubbiamente ce n’è uno che spicca su tutti: la diretta e i suoi tempi stretti. Questo è il motivo principale del dissidio tra i due, anche in virtù del fatto che alcuni dei concorrenti essendo minorenni, non possono esibirsi in televisione dopo la mezzanotte. Infatti, è successo, anche ultimamente, con Gaetano, il ragazzo della squadra di Ambra Angiolini, il quale non ha potuto ripetere la sua performance per il ballottaggio con Asia proprio per motivi di orario.

La Michielin, per questo motivo, continua a riprendere il giudice perché nei suoi giudizi impiega sempre moltissimo tempo. Dall’altro lato, invece, Morgan si diverte nel provocare Francesca di continuo.

Dopo l’ennesimo rimprovero della conduttrice, Morgan ha chiosato: “Più fate così e più parlo“. Inoltre, durante la diretta della seconda puntata, la situazione non ha fatto altro che peggiorare, tanto che Morgan ha esclamato: “Francesca, no scusa nulla, volevo solo interromperti e parlarti sopra, esclusivamente per il gusto di farlo“.

Morgan

Francesca Michielin seccata risponde al giudice

La battutina fatta dal giudice non è stata affatto digerita dalla Michielin, che poco dopo, molto seccata, ha replicato: “Forse sarebbe il caso tu non lo facessi“, ha affermato indispettita. Passata la mezzanotte sono arrivate le battute finali, con un Tilt per favorire il voto del pubblico a casa.

La frecciatina, anche in questo caso, non è mancata e Francesca ha esclamato: “I giudici non sono stati capaci di decidere“, infiammando così Morgan che ha subito replicato: “In che senso non siamo stati in grado di decidere? Abbiamo deciso eccome se lo abbiamo fatto“. Per smorzare gli animi è dovuto intervenire Fedez, che ha stimolato il pubblico per un grande applauso a Francesca, ormai totalmente bloccata nel terminare il programma.