Ospite del prossimo Live di X Factor 2022 potrebbe essere Morgan, ex giudice del reality show: ecco quando lo potremmo rivedere.

X Factor 2022 è entrato nella sua fase più calda, quella dei Live. Ogni serata, oltre alla sfide tra giudici e cantanti, prevede anche la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali. Secondo Dagospia, a varcare gli studi dello show di Sky il prossimo 3 novembre potrebbe essere Morgan, “il giudice più vincente della storia di X Factor”.

Morgan torna ad X Factor?

“Il rumor gira ormai da qualche giorno tra i soliti ‘addetti ai livori’ del circo televisivo, ma se fosse confermato sarebbe abbastanza clamoroso – scrive il portale di informazione – . Marco Castoldi, in arte Morgan, si prepara a fare il suo rientro, in pompa magna, a X Factor!”.

Il cantautore, che è stato per ben sette edizioni giudice di X Factor vincendone ben 5, potrebbe ritornare negli studi televisivi di Sky in occasione del tema del secondo live: la musica della generazione MTV.

“Quale miglior ospite ci potrebbe essere di Morgan, che quell’epoca l’ha vissuta al massimo, da protagonista con i Bluvertigo?”, scrive ancora Dagospia.

A gioire della presenza di Morgan a X Factor 2022 potrebbe essere Fedez che, per la conferenza stampa di inizio di questa edizione del programma, ha ricordato un aneddoto che coinvolgeva proprio Castoldi.

“Morgan è stata la persona che mi ha insegnato a fare tv, il primo anno mi diceva: quanto prendi per fare il giudice? Per arrivare al mio cachet devi aggiungere al tuo uno zero – ha ricordato il rapper, che ha concluso – . Alla fine dell’ultima puntata gli dissi: Ti ricordi quello zero? Ora è mio”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG