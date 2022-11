Possibili sorprese nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. Wanda Nara sembra la candidata ad essere la “ballerina per una notte”.

Dopo molti rumors che la riguardano, in chiave amorosa, Wanda Nara torna protagonista delle notizie di gossip e spettacolo. In questo caso il nome della showgirl argentina è associato a ‘Ballando con le Stelle’, trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. Pare, infatti, che la modella possa essere l’ospite d’eccezione della prossima puntata. Sarà lei, con ogni probabilità, la “ballerina per una notte”.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle?

Wanda Nara

Secondo le anticipazioni che filtrano sul web, ed in particolare quelle di TvBlog, pare proprio che Wanda Nara sia la sorpresa del sabato di Rai 1 a Ballando con le Stelle.

“Sarà dunque la celebre modella, showgirl e procuratrice sportiva ad indossare gli abiti di ballerina, supportata da un maestro del team di Ballando con le stelle, ad esibirsi nel ruolo di ballerina per una notte della quinta puntata dello spettacolo prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Ballandi multimedia. Dopo alcune voci raccolte dal web, compresa quella della diretta interessata, possiamo confermare la sua partecipazione alla puntata di sabato, visto che ora la trattativa è chiusa”, le parole del media.

Staremo a vedere quindi se Wanda sarà davvero l’ospite d’eccezione di Milly Carlucci e soprattutto come se la caverà nelle vesti di ballerina. Non resta che attendere ancora poche ore…

Di seguito un recente post Instagram dell’argentina che, sui social, non ha confermato la sua presenza ancora ma ha fatto sapere di essere in Italia tra Milano e Roma:

