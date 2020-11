Inizia martedì 17 novembre, alle 23.55, Voice Anatomy, il programma su Rai 2 condotto da Pino Insegno sul mondo del doppiaggio.

Pino Insegno, oltre che attore e comico, è anche uno dei più celebri e bravi doppiatori italiani. Ha prestato la sua voce a Viggo Mortensen in diversi film, tra i quali quelli de Il Signore degli Anelli, a Jamie Fox, Sacha Baron Cohen, Will Smith e molti altri celebri attori: ora lo vedremo proprio alla condizione di un programma sul doppiaggio. Il titolo della trasmissione è Voice Anatomy e, da martedì 17 novembre, andrà in onda ogni settimana su Rai 2 in seconda serata alle ore 23.55.

Voice Anatomy: su Rai 2 con Pino Insegno anche tanti ospiti

Voice Anatomy che vedremo su Rai 2 è l’adattamento televisivo a una trasmissione che lo stesso Pino Insegno ha condotta su Radio 24. Ad affiancare nelle varie puntate Pino Insegno ci saranno vari ospiti, che non arrivano tutti dal mondo dello spettacolo o del doppiaggio.

PINO INSEGNO

Ci saranno sì celebri doppiatori come Luca Ward e Francesco Pannofino, ma anche l’influencer The Merluzz, il duo comico Le Coliche, il tenore Andrea Bocelli, ex sportivi come Marcello Lippi e Juri Chechi, persino politici come Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni e tanti altri ospiti ancora.

Pino Insegno: i programmi televisivi

Con Voice Anatomy, Pino Insegno torna su Rai 2 dove nel 2004 aveva condotto Compagni di squola (nel 2020 ha presentato anche il 20° Premio Persefone che è stato trasmesso sempre su Rai 2).

Sui canali Rai lo abbiamo visto alla guida di diversi programmi, da Insegnami a sognare a Reazione e catena, ma anche lo Zecchino d’Oro, L’anno che verrà e Domenica In. In precedenza sui canali Mediaset aveva invece condotto Piccole canaglie, Buona domenica, Striscia la Notizia e anche il game show Mercante in fiera.

Ora inizia una nuova avventura, dove unisce la sua arte nel doppiaggio alla conduzione.