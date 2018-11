Tutto su Alex Belli: i tradimenti, i gossip e la vita privata!

Tradimenti, amori passionali e un diamante…falso! Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Alex Belli e sulla sua turbolenta vita privata!

Nasce il 22 dicembre 1982 (sotto il segno del Capricorno) nella splendida Parma, Alex Belli è uno dei volti più noti del panorama italiano. A renderlo famoso non solo la sua grande bellezza, ma anche gli scandali e i numerosi gossip sulla sua vita sentimentale, che più di una volta lo trascinano al centro di un ciclone di pettegolezzi. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore e sulla sua vita privata, dal turbolento divorzio da Katarina Raniakova al fidanzamento con Mila Suarez!

Alex Belli: la moglie e… i tradimenti!

Nel corso del 2017 l’attore di Centovetrine si è separato dalla modella Katarina Raniakova, sua moglie dal 2013, e, dopo un periodo di dolore, si è presto consolato tra le braccia di una bellissima modella… Ma andiamo con ordine. Alex e Katarina si sono conosciuti nello showroom di Roberto Cavalli: lei gli piacque sin da subito, e la corteggiò per una settimana prima di convincerla ad uscire. Ma si divertirono così tanto che non si lasciarono più: nel 2013 hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze ai Caraibi.

“Vogliamo dei bambini ma non ora perché sono preso dai miei impegni e io voglio seguire i miei figli“, diceva a Top l’attore nel 2015. Nonostante la voglia di paternità, però Alex Belli non ha figli: lui e Katarina hanno affrontato dei momenti difficili che sono sfociati in un divorzio nel 2017, dopo quasi 10 anni insieme e 4 di matrimonio.

Il problema pare sia stata l’infedeltà: già ai tempi dell’Isola dei Famosi (Alex partecipò come concorrente nel 2015) si vociferava un flirt con la naufraga Cristina Buccino. Lo stesso attore aveva ammesso a Vanity Fair: “Sì, l’ho tradita (la moglie, ndr). Ma nel dire la verità, ripeto nel liberarmi di questa piccola cosa, che evidentemente appassiona così tanto, voglio spiegare che questo è già stato superato nel rapporto con Katarina“, aveva confessato subito dopo il reality show.

Nel 2017, tuttavia la situazione è diventata insopportabile per la bella Katarina, che ha chiesto il divorzio accusando l’ex di essere cambiato, di essere diventato un “divo”, nasconderle le cose e di frequentarsi con donne più giovani, come ha raccontato in una lunga intervista a Chi. I mesi successivi alla separazione sono stati molto duri per l’attore, che si è detto distrutto senza Katarina: “La mia vita senza di te è veramente triste“, diceva a Domenica Live.

Alex Belli: la (ex) fidanzata chi è?

Ad Alex Belli tuttavia, flirt dopo il divorzio non sono mancati, a quanto sostiene la cronaca rosa: si è vociferata una relazione con Dayane Mello ed è stato fotografato più volte con la modella Mila Suarez. È proprio la giovane modella dal fisico favoloso la fidanzata di Alex, che, anche sui social pubblica spesso foto in sua compagnia.

Questa volta, sembra proprio essere quella giusta: “Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. È stato un fulmine a ciel sereno. La vita con lei è talmente bella che ogni giorno è una scoperta“, ha raccontato l’attore a Nuovo Tv.

Purtroppo anche questa liaison giunge al temine, non proprio serenamente: “Sono dovuta scappare in Marocco perché lui mi ha violentato psicologicamente, che è ancora peggio che uno schiaffo”, ha raccontato la modella a Domenica Live.

Alex Belli: curiosità sull’attore!

– Dopo la loro separazione Katarina Raniakova ha svelato a Domenica Live che l’anello di fidanzamento regalato da Alex Belli sarebbe stato falso: “Sto facendo molta fatica perché sono andata via dalla nostra casa fatta insieme ed il mio conto era svuotato. Sto faticando molto per andare avanti e, nel caso mi dovesse succedere qualcosa, ho fatto valutare l’anello di fidanzamento: sono due carati finti! Una presa in giro dall’inizio alla fine!”

– Il suo sport preferito è l’equitazione, del resto i suoi possedevano un allevamento di cavalli.

– Ha rivelato che alla sua uscita dall’Isola dei Famosi avrebbe subito dei ricatti telefonici sui quali avrebbe indagato la polizia. L’attore ha deciso di ammettere i suoi tradimenti sentimentali, e da quel momento le telefonate si sarebbero interrotte.