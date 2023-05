Le vacanze estive sono sempre nella vostra mente?

E come biasimarvi, visto che ormai l’estate si sta avvicinando a grandi passi e si sognano già le mete al caldo e il dolce far niente. Tra le mete più apprezzate dalle famiglie italiane c’è senz’altro la Puglia, con i villaggi Salento che sono particolarmente gettonati. Scopriamo i consigli migliori per orientarsi in fase di scelta.

Puglia città di Santa Maria di Leuca Salento

Avete stanziato il budget?

Non c’è nulla di male a ragionare in merito a una vacanza low cost. Detto questo, però, bisogna anche avere la lucidità e la consapevolezza nel non potersi aspettare certo delle soluzioni comprensive di qualsiasi tipo di servizio e deluxe. È anche vero, d’altro canto, che si possono sempre trovare dei pacchetti in riferimento a villaggi turistici davvero ad ottimo prezzo, anche quando si tratta di offerte last minute.

È normale, però, programmare il viaggio con un certo anticipo e, stante certamente la convenienza delle offerte last minute, bisogna altrettanto evidenziare come pure la prenotazione con largo anticipo dà accesso alla possibilità di ottenere sconti non indifferenti. L’opzione “prenota prima” di una certa scadenza, infatti, consente di risparmiare un bel po’ di soldi e di avere già la vacanza prenotata in un villaggio turistico diversi mesi prima rispetto alla data prevista per la partenza.

Come si può facilmente intuire, la scelta della destinazione è strettamente legata alle vostre possibilità economiche. Quindi, se il vostro budget è risicato, è chiaro che si dovrà optare per una meta che non sia eccessivamente costosa. Lasciate perdere qualsiasi sogno legato ai Caraibi o alle Maldive, ma cercate di concentrarvi su quelle località in cui ci sono numerose strutture che offrono dei pacchetti vacanze decisamente vantaggiosi. Tra gli altri aspetti da verificare, tenete sempre d’occhio il trattamento che viene proposto: se avete intenzione di usufruire di un trattamento tutto compreso, allora dovrete puntare su un all inclusive, risparmiando magari con la formula soft se non siete interessati a bere gli alcolici e potrete contare su un buon risparmio sul prezzo finale.

La collocazione geografica e i servizi proposti

È chiaro che se dovete fare un viaggio infinito, lungo diverse ore, anche questo aspetto andrà a pesare notevolmente sul budget complessivo che avete messo in conto per la vostra vacanza. Come si può facilmente intuire, più sarà distante la località che avete scelto e maggiore sarà la spesa legata allo spostamento per il viaggio. Nel caso in cui non abbiate intenzione di fare grandi tragitti in macchina, o con altri mezzi di trasporto, conviene optare per delle mete in Italia piuttosto vicine. Ci sono anche nel nostro Paese una miriade di meravigliosi villaggi turistici che non costano una salassata.

In tutti i villaggi turistici, va detto come siano numerose le attività che vengono organizzate, non solo per gli adulti, ma anche per i bambini. È chiaro che si tratta di un aspetto che merita di essere approfondito prima di effettuare qualsiasi prenotazione. Il suggerimento, se avete dei bambini piccoli al seguito, è sicuramente quello di verificare in maniera attenta e precisa la presenza, ad esempio, di un mini club, piuttosto che l’opportunità di fare delle attività extra. Basti pensare a delle escursioni, piuttosto che a delle visite nei pressi del resort, ma anche l’organizzazione di corsi, magari da fare proprio in compagnia dei bambini.

Attenzione alle schede tecniche di ciascun villaggio

Se siete indecisi tra uno o più villaggi, il suggerimento da seguire è certamente quello di guardare, sempre con un occhio critico, le schede tecniche dei villaggi. Serve concentrarsi su quelli che sono i servizi che vengono offerti dai vari villaggi turistici, in maniera tale da individuare la soluzione migliore.

Gli operatori che risultano essere più affidabili, spesso e volentieri, sono quelli che inseriscono, all’interno delle schede tecniche dei villaggi, tutti i dettagli e le informazioni che sono fondamentali per dare gli strumenti giusti per orientarsi in fase di scelta.

Ci sono alcune domande che conviene farsi: prima di tutto, il tipo di servizi che vengono offerti dalla struttura, ma anche la data in cui è stato aperto il villaggio, dove è collocato, quali sono gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni. I villaggi turistici devono avere delle caratteristiche che si adattano al meglio delle proprie necessità, altrimenti il periodo del soggiorno diventerà molto complicato.

I servizi che non devono mai mancare, se andate in vacanza con tutta la famiglia, sono la spiaggia e la piscina, ma anche gli spazi esterni, che sono fondamentali per fare in modo che i figli possano avere la libertà di correre senza troppe preoccupazioni. Interessante anche la presenza di una spa, dedicata ai genitori, per godersi qualche momento di relax. L’animazione è altrettanto importante, così come a fare la differenza è il servizio di baby sitting. Grazie a quest’ultimo servizio, i genitori hanno la possibilità di individuare del tempo e dei momenti della giornata in cui rilassarsi un attimo. Attenzione anche al lato legato alla ristorazione: ci sono strutture che offrono dei piatti e dei menù tradizionali, ma è fondamentale che siano in grado di soddisfare anche le più disparate esigenze alimentari dei più piccoli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG