Veronica Peparini è una delle coach più amate di Amici: scopriamo alcune curiosità sulla ballerina, coreografa, e sorella di Giuliano Peparini.

Veronica Peparini nasce il 25 febbraio 1971 (Pesci) a Roma. Più che figlia d’arte, possiamo chiamarla “sorella d’arte”: insieme a suo fratello Giuliano (anche lui nella squadra di Amici) intraprende la carriera di ballerina, che ben presto la porta a collaborare con alcuni dei più grandi artisti del mondo: da Ricky Martin a Luciano Pavarotti, da Giorgia a Geri Halliwell.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla ballerina e sulla sua vita privata!

Chi è Veronica Peparini?

La sua carriera di ballerina è costellata di nomi importanti. Veronica Peparini ha infatti ballato per artisti nazionali: un bagaglio di esperienze che lei cerca di trasferire ai ragazzi di Amici con la gentilezza che la contraddistingue.

Successivamente è diventata coreografa in Italia e all’Estero. Tra i nomi più importanti: Cirque du Soleil, Miss Italia, Top of the Pops, Romeo e Giulietta. Un percorso trasversale che attraversa il tetro, il cinema e la televisione, passando anche per i video musicali. Tra i più famosi quelli realizzati per Tiziano Ferro (Alla mia età) e per Giorgia (Non mi ami).

Veronica Peparini ad Amici è nota come un’insegnante dolce e gentile. Non mette al riparo i ballerini da problemi e difficoltà, ma lo fa con pacatezza, cercando di motivarli e incoraggiarli. Non a caso si scontra spesso con la temibile Alessandra Celentano, che ha uno stile più aggressivo e decisamente meno tatto nel rapporto con i ragazzi.

Con gli allievi tende a stabilire dei legami, tanto che alcuni ragazzi usciti da Amici sono rimasti tra i suoi collaboratori. In particolare, ha creduto molto in Andreas Muller quando erano in pochi a sostenerlo, e la sua fiducia è stata premiata con la vittoria del ballerino nell’edizione 2017.

Veronica Peparini: i figli e la vita privata

È proprio vero che chi si somiglia si piglia: chi poteva essere suo marito se non un ballerino? Veronica Peparini è sposata con Fabrizio Prolli; la coppia ha avuto due figli: Daniele e Olivia, ed entrambi fanno tutto il possibile per proteggerne la privacy.

“Fortunatamente mio marito e i nostri genitori mi aiutano molto. Quando mi libero dagli impegni di lavoro, conduco una vita normale, come tutte le mamme, e passo tutto il tempo possibile a casa con i miei figli. Cerco di accompagnarli spesso a scuola e se poi non riesco ad andare a riprenderli, ci vanno i nonni. Insomma, i miei familiari mi sostengono e mi aiutano moltissimo”, ha raccontato al blog di Uomini e Donne.

Sul suo passato amoroso, però, non sappiamo nulla.

Chi è il marito di Veronica Peparini?

Fabrizio Prolli è un ballerino che ha lavorato a livello internazionale, proprio come Veronica che è conosciuta anche in Cina. Si è perfezionato con personaggi illustri del mondo della danza, compreso il (futuro) cognato Giuliano Peparini, ed è diventato a sua volta coreografo.

Anche Fabrizio da qualche anno lavora ad Amici come ballerino professionista e assistente. Riservati e lontani dal gossip, Veronica e Fabrizio fuori dalle scene vivono come una famiglia normale, dedita ai figli e alla casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini) in data: Set 29, 2018 at 2:19 PDT

6 curiosità su Veronica Peparini

– Ha un bellissimo rapporto con suo fratello, Giuliano Peparini. Insieme a lui, grazie all’amore per la danza trasmesso loro dai genitori, ha frequentato la prima accademia di ballo.

– Nel suo camerino non manca mai una tazza di cappuccino, con cui ama iniziare la giornata.

– Una delle esperienze che l’hanno resa più orgogliosa è aver collaborato con Kylie Minogue per un suo tour.

– Lei e Kledi Kladiu si chiamano tra di loro “Sette“, soprannome che il ballerino ha creato per prendere in giro la pronuncia di Veronica Peparini.

– I suoi genitori avevano un negozio di scarpe, ma erano molto appassionati di danza.

– Ha un tatuaggio che raffigura la sirenetta della Disney, Ariel. Ha scelto questo disegno perché si sente rappresentata dal personaggio, che desiderava le gambe anche per ballare. Quest’arte è la sua grande passione: spesso su Instagram e in trasmissione li mette in mostra con orgoglio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/veronicapeparini/