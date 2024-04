Dario Maltese a Verissimo, dove il noto giornalista e opinionista parla della sua transizione dal Tg5 all’Isola dei Famosi.

Dario Maltese, noto volto del Tg5, ha recentemente abbracciato il ruolo di opinionista nell’attuale edizione de “L’Isola dei Famosi“. Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel programma “Verissimo“, Maltese ha condiviso le sue impressioni su questa nuova esperienza televisiva.

“All’Isola dei Famosi mi trovo molto bene, il ruolo di opinionista mi piace molto è una nuova avventura, anche se, condurre il telegiornale mi manca. Al momento, mi sto dividendo tra Roma e Milano e tra qualche settimana tornerò dietro al “mio” bancone“, ha dichiarato il giornalista.

Dario Maltese a Verissimo: “All’Isola dei Famosi mi trovo molto bene”

L’intervista ha toccato anche aspetti più personali della vita di Maltese, che ha parlato del forte legame con la sua famiglia, in particolare con la madre e la terra natale, la Sicilia.

Dario Maltese

“Mia mamma è molto contenta di me ma è anche una signora discreta e, quindi, non va in giro a vantarsi dei suoi figli. Noi ci sentiamo sempre alla mattina e, poi, alla sera.“, ha raccontato.

La famiglia è molto importante per il noto giornalista: “Torno a casa almeno una volta al mese perché voglio rivedere la mia famiglia e i miei amici storici ed è bella questa cosa del ritrovarsi“.

Il ricordo del padre e l’amore

Sul lato più intimo e doloroso, Maltese ha ricordato il padre, scomparso, e come la sua famiglia stia gestendo il lutto. “Mio papà era molto orgoglioso di me e dei miei fratelli, a lui è sempre piaciuto vederci studiare e leggere. La sua assenza si sente ma stiamo elaborando il lutto, mia mamma ha molto amore intorno a lei e, anche se fa male, è un processo che fa parte della vita“.

Nell’intervista non sono mancate riflessioni sull’amore, componente essenziale della vita del giornalista. «Devo dire che al giorno d’oggi ho trovato un buon equilibrio all’interno della mia vita. Mi divido tra la famiglia, il lavoro e anche l’amore perché che vita sarebbe senza amore? Non sono single e sono felice“, ha esposto Maltese, pur mantenendo riservatezza sui dettagli più privati.

A seguire, un post del noto giornalista a Verissimo: