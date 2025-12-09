Vendere l’oro conviene? Quanto pagano i compro oro per 100 grammi

Vendere oro: quanto possono valere 100 grammi, tra quotazioni ufficiali e offerte reali effettuate dai compro oro.

Capita spesso di ritrovare in un cassetto vecchi anelli, catenine fuori moda e gioielli ereditati. A questo punto, ci può chiedere quanto possano valere e se venderli sia davvero conveniente. In molti temono di ottenere una valutazione economica troppo bassa, anche perché il modo di gestire la vendita dei compro oro risulta ancora poco chiaro. In realtà, comprendendo alcuni meccanismi, è possibile avvicinarsi alla vendita con maggiore sicurezza e consapevolezza. Scopriamo, dunque, quanto possono valere 100 grammi di oro.

Carati e quotazioni: i primi parametri da conoscere per vendere l’oro

I carati determinano quanto oro effettivo contiene un gioiello: il 24 carati è considerato puro, mentre il 18 carati ne racchiude il 75% e il 14 carati poco più della metà.

Questa proporzione, spesso indicata con punzonature come 750 o 585, è il primo indicatore del valore reale. Chi compra non valuta il design o la lavorazione del gioiello, ma solo la quantità di oro presente ed è per questo che lo stesso peso può tradursi in cifre molto diverse.

Gioielli anelli diamanti collane lusso

La quotazione internazionale incide ogni giorno sul valore dell’oro. Ad oggi (ma la situazione può cambiare in base al giorno di riferimento), l’oro puro si attesta intorno a 115-116 euro al grammo, cifra che scende proporzionalmente quando si calcola il corrispettivo per l’oro 18 carati. Per 100 grammi si arriva a 8.600 euro, ma questa somma resta – come vi dicevamo – puramente indicativa.

Perché i compro oro offrono meno e qual è la cifra plausibile

Nessun compro oro paga la quotazione piena, perché l’attività comporta costi, rischi di mercato e spese di lavorazione.

Gli operatori del settore spiegano spesso che un margine tra il 20% e il 30% rappresenta la soglia necessaria per coprire assicurazioni, spese di laboratorio, tasse e oscillazioni della borsa. È quando il margine non è motivato o si rivela eccessivo che il consumatore deve iniziare a dubitare della serietà dell’offerta.

Per 100 grammi di oro a 18 carati, una valutazione onesta si colloca tra i 6.000 e i 7.000 euro. Scendere sotto questa fascia senza una spiegazione plausibile non è consigliabile, così come accettare cifre insolitamente alte, che potrebbero nascondere pesate non trasparenti e/o valutazioni di carataggio sfavorevoli.